Епилог тешке несреће у Француској: У паду авиона погинуло 11 особа!

Фото: ATV

Једанаест лица погинуло је у паду авиона у мјесту Томблен, на сјевероистоку Француске, саопштиле су локалне власти.

Авион је припадао школи за обуку падобранаца. Свијет Срушио се авион у Француској: Страхује се да има доста жртава У несрећи су погинули пилот и свих десет путника, петоро полазника и петоро инструктора, наводи се у саопштењу. Покренута је истрага која ће показати узрок пада авиона, преноси Срна.

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