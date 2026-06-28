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Епилог тешке несреће у Француској: У паду авиона погинуло 11 особа!

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 14:16

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Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

Једанаест лица погинуло је у паду авиона у мјесту Томблен, на сјевероистоку Француске, саопштиле су локалне власти.

Авион је припадао школи за обуку падобранаца.

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У несрећи су погинули пилот и свих десет путника, петоро полазника и петоро инструктора, наводи се у саопштењу.

Покренута је истрага која ће показати узрок пада авиона, преноси Срна.

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Тагови :

пао авион

Француска

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