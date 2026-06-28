Због топлотног таласа још 1.000 мртвих у Француској

Аутор:АТВ редакција
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Француска је забиљежила додатних 1.000 смртних случајева током јаког топлотног таласа који је захватио Европу, саопштила је данас њена агенција за јавно здравље, упозоравајући да је стварни број жртава вјероватно већи.
Француска национална агенција за јавно здравље Санте Публик, која је детаљно описала прелиминарни број додатних смртних случајева, саопштила је да је већина смртних случајева забиљежена код старијих особа и да очекује да ће стопа смртности порасти како буду биле доступне информације о смртним случајевима у установама за негу и домовима.
Европљани су издржали тешке услове током топлотног таласа повезаног са десетинама смртних случајева. Талас је оборио топлотне рекорде, пореметио производњу енергије и оштетио инфраструктуру.
Научници су рекли да је топлотни талас, који је почео 20. јуна, био најгори икада забиљежен у Европи, гдје се клима мења брже од глобалног просека.
Топлотни талас се креће ка истоку. Али док је француска метеоролошка агенција саопштила да је екстремна врућина попустила у већем дијелу земље, нека подручја на сјевероистоку су и даље под упозорењем на топлотни талас.
Министарка здравља Стефани Рист рекла је за „Ла Трибјун“ да би утицај топлотног таласа могао да траје и до 10 дана након што се вријеме смири, пише Рина.
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„Епизода није завршена“, рекла је за БФМ.
Већина смртних случајева била је међу људима старијим од 65 година, иако су здравствени ефекти екстремне врућине погодили све категорије становништва, наводи Санте Публике.
(индекс)
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