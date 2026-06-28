Чудо у Венецуели: Четири дана послије разорних земљотреса дјечак спасен из рушевина

Аутор:АТВ редакција
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Дијете је извучено из рушевина четири дана након што су два разорна земљотреса у четвртак погодила Венецуелу.
"Прије неколико минута дјечак (11) је спашен у Карабаљеди", написала је привремена предсједница Делси Родригез на друштвеним мрежама.
Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela. pic.twitter.com/Pjj5ETaaYe— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026
Она је поручила да је у овом тренутку, сваки живот извор наде за Венецуелу.
Спасилачке акције се настављају широм Венецуеле.
У Венецуелу је стигло 1.600 припадника страних спасилачких тимова да би помогли у потрази за преживјелима послије разорног земљотреса. А из зграде која је срушена, спасена је новорођена беба.
Помоћ из неколико земаља и међународних организација дистрибуирана је људима у Венецуели, укључујући и Каракас.
Према посљедњим подацима које су званичници саопштили, у земљотресима је погинуло 1.430 људи, а породице су пријавиле десетине хиљада људи који се и даље воде као нестали.
Амерички Геолошки завод процијенио је да би у земљотресима јачине 7,2 и 7,5 степени могло да буде више од 10.000 жртава, што би их сврстало међу најсмртоносније потресе у Латинској Америци у посљедњих 100 година. Уједињене нације процјењују да би могло да буде погођено готово седам милиона људи, уз директну материјалну штету од око 6,7 милијарди долара.
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