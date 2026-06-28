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Чудо у Венецуели: Четири дана послије разорних земљотреса дјечак спасен из рушевина

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 12:53

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Чудо у Венецуели: Четири дана послије разорних земљотреса дјечак спасен из рушевина
Фото: Tanjug / AP / Ariana Cubillos

Дијете је извучено из рушевина четири дана након што су два разорна земљотреса у четвртак погодила Венецуелу.

"Прије неколико минута дјечак (11) је спашен у Карабаљеди", написала је привремена предсједница Делси Родригез на друштвеним мрежама.

Она је поручила да је у овом тренутку, сваки живот извор наде за Венецуелу.

Спасилачке акције се настављају широм Венецуеле.

Стигла помоћ из свијета

У Венецуелу је стигло 1.600 припадника страних спасилачких тимова да би помогли у потрази за преживјелима послије разорног земљотреса. А из зграде која је срушена, спасена је новорођена беба.

Помоћ из неколико земаља и међународних организација дистрибуирана је људима у Венецуели, укључујући и Каракас.

Према посљедњим подацима које су званичници саопштили, у земљотресима је погинуло 1.430 људи, а породице су пријавиле десетине хиљада људи који се и даље воде као нестали.

Амерички Геолошки завод процијенио је да би у земљотресима јачине 7,2 и 7,5 степени могло да буде више од 10.000 жртава, што би их сврстало међу најсмртоносније потресе у Латинској Америци у посљедњих 100 година. Уједињене нације процјењују да би могло да буде погођено готово седам милиона људи, уз директну материјалну штету од око 6,7 милијарди долара.

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Тагови :

земљотрес у Венецуели

Венецуела

Земљотрес

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