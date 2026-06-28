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"Пала" породица из БиХ: Покушали прокријумчарити алате вриједне 50.000 евра

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 10:28

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"Пала" породица из БиХ: Покушали прокријумчарити алате вриједне 50.000 евра
Фото: Pixabay

Службеници граничне полиције у Пидингу заплијенили су више од 80 половних грађевинских алата и машина пронађених у комбију којим је управљала породица из БиХ, за које возач није могао да докаже поријекло.

Како је саопштила њемачка полиција, возило регистровано у Француској заустављено је у вечерњим сатима 25. јуна на аутопуту А8 код излаза Ангер, непосредно прије изласка из Њемачке ка Аустрији.

У комбију се налазила породица из БиХ која је путовала ка БиХ. Возило је било натоварено до крова, а на први поглед чинило се да превози искључиво путнички пртљаг. Међутим, након што су полицајци уклонили кофере и торбе, открили су више од 80 половних грађевинских алата и машина познатих произвођача.

Према процјени њемачке полиције, вриједност пронађене робе износи око 50.000 евра.

Пошто 29-годишњи возач није могао да приложи вјеродостојну документацију о пореклу алата и машина, полиција је комплетну робу заплијенила.

Након саслушања и завршене полицијске обраде, држављанин БиХ пуштен је на слободу.

Њемачке власти сумњају да би заплијењени алати могли да потичу из крађа почињених у иностранству, због чега ће бити покренута међународна истрага како би се утврдило њихово поријекло и евентуални власници, преноси Црна Хроника.

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Тагови :

хапшење

Њемачка

Шверц

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