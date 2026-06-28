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Јањуш открио колики хонорар има у Елити, свима пале вилице кад су чули!

Аутор:

АТВ редакција
28.06.2026 10:20

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Јањуш открио колики хонорар има у Елити, свима пале вилице кад су чули!

Актуелни учесник "Елите", Марко Јањушевић Јањуш, шокирао је милионски аудиторијум недавно када је проговорио о свом уговору и хонорару.

Наиме, до невиђеног шока и признања дошло је када је Јањуш угледао свог цимера Уроша Станића како носи необичан стајлинг.

Сцена је била толико упечатљива да се Јањуш у невјерици хватао за главу због онога што је видио. Потом је, у налету изненађења, потпуно заборавио на камере и почео да прича о ономе о чему учесници строго ћуте - свом хонорару.

Тада је испливала вртоглава цифра од које ће се многима буквално завртети у глави. Јањуш се није зауставио само на наговјештајима, већ је хладнокрвно изнио детаље својих примања.

- Мало ми је било да напољу зарађујем 14.000, хоћу 19.000. Па ето - изјавио је Јањуш, шокирајући све, а затим је поентирао и поменуо наводну укупну цифру коју је добио за учешће у овом формату.

- Нису ми за џабе дали 400.000 евра - одјекнуло је имањем.

Да ли је ово заиста стварна цифра из његовог уговора или само дио Јањушеве ријалити игре и провокације, остаје да испратимо, али једно је сигурно - овом изјавом је дефинитивно запалио друштвене мреже и подигао прашину, пише Телеграф.

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Тагови :

Марко Јањушевић Јањуш

Ријалити Елита

ријалити

Јањуш хонорар

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