Сви су одушевљени тијелом Данијеле Димитровске: Открила и шта једе

Аутор:АТВ редакција
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Када се појави на обали мора, Данијела Димитровска готово увијек привуче пажњу, а овог пута разлог није био само љетњи амбијент, већ и издање које је многе оставило без ријечи.
Манекенка је из Котора објавила снимак у којем шета уз море у потпуно црној комбинацији - провидној црној хаљини испод које се назире купаћи костим, док је цијели изглед употпунила високим потпетицама.
Њено елегантно, али смјело издање брзо је привукло коментаре пратилаца, а међу онима који су јој оставили поруку била је и пјевачица Џејла Рамовић, која је кратко написала: "Каква жена".
Док су многи коментарисали њен изглед и самоуверен наступ, иза фигуре коју Данијела Димитровска показује на плажи не стоји случајност. Манекенка годинама говори о томе колико су јој важни тренинзи, дисциплина и ослушкивање сопственог организма, али истовремено признаје да није неко ко се одриче баш свега што воли.
Данијела Димитровска важи за једну од најзгоднијих жена на домаћој јавној сцени, а њен изглед често покреће питања о томе како успјева да одржи форму. Ипак, она је раније открила да њен начин живота није заснован на потпуном одрицању, већ на проналажењу равнотеже.
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Манекенка је признала да обожава неке намирнице које се често сматрају "грешнима" када је у питању здрава исхрана.
- Пецива, теста, пасте то вам је моја слабост. Добро, и чипс. Али се стварно трудим да их избацим јер ми једноставно не пријају. Надимам се, осјећам се тешко, стомак ми није срећан послије тога, и то ми је био знак да нешто мијења - причала је раније за Блиц.
Умјесто да себи потпуно забрани омиљене укусе, Данијела је неке намирнице замијенила алтернативама које јој више одговарају. Како је објаснила, пасту често мења интегралном или оном од црвеног сочива.
Овакав приступ исхрани показује да иза њеног изгледа није само број на ваги, већ начин на који бира шта јој прија и како се осјећа након одређене хране.
Јутарња рутина код Данијеле Димитровске почиње водом са лимуном и суплементацијом, а за први оброк бира храну која јој даје енергију за дан.
Њен омиљени доручак је палента са сиром и киселим млеком, док за ручак често бира тортиљу са туњевином, сиром и поврћем. Вечера јој је углавном лаганија, а међу изборима су потаж од бундеве и салата са авокадом, поврћем и сланиницом.
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Када говори о исхрани, Данијела посебно наглашава да оно што одговара њој не мора нужно одговарати свима.
- Млијечне производе сам такође избацила јер ми нису пријали, али је све то јако индивидуално. Не волим да дајем савјете у стилу 'ово мораш', јер ја нисам нутрициониста. Могу само да подјелим шта мени прија - рекла је.
Управо тај став често понавља - важно је пратити сигнале које тело шаље и пронаћи начин исхране који може да се уклопи у свакодневни живот.
Котор у Црној Гори једна је од најпознатијих дестинација на Јадрану, препознатљива по старом граду, каменим улицама и погледу на Бококоторски залив. Град има богату историју, а његова архитектура носи трагове различитих епоха, посебно венецијанског утицаја.
За многе посјетиоце Котор је спој одмора, мора и шетње кроз историјско језгро, а управо такав амбијент често бирају и познате личности током љетњих мјесеци.
Данијела је из овог приморског града подијелила само дио атмосфере, али је њен љетњи изглед поново отворио питање које се често поставља - како одржава форму коју многи примећују.
Одговор је, према њеним ранијим причама, у комбинацији тренинга, пажљивог избора хране и навике да слуша своје тијело.
Њен боравак у Котору само је још један тренутак у којем је показала свој препознатљив стил. Црна хаљина, море у позадини и опуштена атмосфера били су довољни да покрену море коментара.
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