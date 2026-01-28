Данијела Димитровска као вјенчаницу носила хаљину Викторије Бекам

Извор:
Телеграф
28.01.2026
08:35
Коментари:0
Водитељка и манекенка Данијела Димитровска јуче се у тајности удала за партнера Јеврема Коснића и то у нестварној и једноставној хаљини.
Након црквеног вјенчања пар је уприличио интимну прославу у једном београдском ресторану, а Данијела је блистала у елегантном, моћном аутфиту који је све оставио без ријечи.
Сцена
Удала се Данијела Димитровска, интимној церемонији присуствовали само најближи чланови породице
Данијела је изгледала сведено, отмено, а моћно у папрено скупом стајлингу на којем би јој завидјеле и највеће свјетске звијезде.
Она је за свој посебан дан носила бијелу хаљину Викторије Бекам која кошта око 1.300 евра.
У питању је модел који прати линију тијела и има прорезе на рукавима као и наборе на куковима, те је Данијелина витка линија дошла до изражаја.
Ову елегантну тоалету Викторија Бекам је носила када су она и Дејвид ишли на вечеру са принцом Чарлсом.
Данијела је за свој посебан дан обратила пажњу на сваки детаљ, а током црквене церемоније је на глави све вријеме носила мараму док је преко хаљине имала бели капут који није скидала. У питању је струкиран капут познатог бренда чија је цијена око 2.800 евра.
Све је употпунила елегантним бијелим ципелама са сребрним детаљима које су креација дизајнерке из Пољске коју обожавају холивудске звијезде попут Лејди Гаге и Кети Пери. Њихова цијена је 1.400 евра.
Сцена
31 мин0
Свијет
33 мин0
Хроника
34 мин1
Србија
41 мин0
Сцена
31 мин0
Сцена
31 мин0
Сцена
10 ч0
Сцена
12 ч0
Најновије
Најчитаније
08
53
08
53
08
48
08
44
08
40
Тренутно на програму