Вијагра није штедио да удовољи дупло млађој жени: Суботићка ипак нашла замјерку

Ријалити учесница Александра Суботић била је у Кини са супругом Предраг Распоповић Пецом, познатим као Пеца Вијагра, а ништа мање није уживала у повратку у Србију. Суботићка је била одушевљена услугом у авиону, па је показала да су им служили "и од птице млијеко".
"Колико ја волим да летим! Нарочито када је авион као хотел на небу", написала је Александра Суботић, којој 24 године старији муж бизнисмен испуњава сваку жељу.
"Прво мало орашастих плодова, топли пешкирићи и нешто да се освежим", истакла је она.
Александра се, међутим, на нешто и пожалила.
"Храна није баш прилагођена мом укусу... Али је вино топ", навела је она.
Александра је, подсјетимо, на путовању доживјела непријатност са таксистом. Наводно таксиста није хтио да слуша њене захтјеве, па је у једном тренутку оставио на прометној улици.
"Све је почело током вожње, прво сам замолила таксисту да упали таксиметар на енглеском, али он ми се смијао и држао лајв на ТикТок-у! Позвала сам супруга који говори кинески поприлично добро и он му је опет поновио гдје да ме одвезе и замолио да упали таксиметар! Да би исти таксиста мени на преводиоцу написао да ми као странци немамо право да говоримо кинески, што ме је искрено увриједило поприлично! И морам вам рећи да ми је било чудно јер се Кинези углавном обрадују када виде да неко жели да учи њихов језик! Почео је да буде поприлично нервозан након тога и да ми пише на преводилац како је велика гужва на тој адреси гдје ја идем и како он не жели да вози, да нађем нови такси! Зауставио се насред неког великог пута насред раскрснице и тражио дупло већу цифру него што ја знам да отприлике кошта та вожња! Ја сам то одбила да платим и тражила да ми покаже таксиметар", тврдила је Суботићева.
"Док сам сједила на задњем сједишту почео је да ми отима ташну из руку! Успјела сам и да изађем и да му ишчупам ташну из руку! Од стреса сам почела да плачем! Наставио је да инсистира да му платим, показао ми је сакривени таксиметар и као што сам претпостављала, дупло нижа! Новац сам му бацила кроз прозор - и тако потресена и уплакана - насред овог пута тражила излаз. Јако сам се бојала јер је огромна раскрсница, о броју возила да не говорим који пролазе, кола, мотори, без пешачког у близини! Као на сред аутопута са по 4 траке да вас неко остави. Случај је пријављен и полицији и особљу мог хотела испред ког сам узела такси".
