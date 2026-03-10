Трамп: Моџтаба Хамнеи неће моћи мирно да живи

Извор:
Нови врховни вјерски вођа Ирана Моџтаба Хамнеи неће моћи мирно да живи, изјавио је предсједник САД Доналд Трамп.
Он је у интервјуу за "Фокс њуз" поновио да није задовољан избором Хамнеија за новог вођу Ирана.
- Не вјерујем да може живјети у миру - рекао је Трамп.
Моџтаба Хамнеи је син бившег врховног вјерског вође Ирана, ајатолаха Алија Хамнеија, који је погинуо у нападима САД и Израела на иранску територију 28. фебруара.
