Трамп: Моџтаба Хамнеи неће моћи мирно да живи

Извор:

СРНА

10.03.2026

14:32

Коментари:

0

Фото: Tanjug/AP/Vahid Salemi

Нови врховни вјерски вођа Ирана Моџтаба Хамнеи неће моћи мирно да живи, изјавио је предсједник САД Доналд Трамп.

Он је у интервјуу за "Фокс њуз" поновио да није задовољан избором Хамнеија за новог вођу Ирана.

- Не вјерујем да може живјети у миру - рекао је Трамп.

Моџтаба Хамнеи је син бившег врховног вјерског вође Ирана, ајатолаха Алија Хамнеија, који је погинуо у нападима САД и Израела на иранску територију 28. фебруара.

Ајатолах Моџтаба Хамнеи

Доналд Трамп


