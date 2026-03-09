Logo
Large banner

Нови ајатолах се потписао на ракету и гађао Израел

Извор:

Курир

09.03.2026

08:15

Коментари:

0
Нови ајатолах се потписао на ракету и гађао Израел
Фото: Tanjug/AP/Vahid Salemi

Иран је ноћас извео прве ракетне нападе под новим врховним вођом Моџтабом Хамнеијем, а на Телеграм каналу државне телевизије ИРИБ појавила се фотографија пројектила лансираног на Израел на којем је написано: "На услузи, Сајид Моџтаба".

Скај њуз наводи да је нови ајатолах написао ту поруку.

Трамп за Фокс њуз: Нисам задовољан

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је синоћ за Фокс њуз да "није задовољан" тиме што је Иран именовао Моџтабу Хамнеија за новог врховног вођу.

Водитељ Брајан Килмид казао је да је разговарао са шефом Бијеле куће након објаве из Техерана.

"Нисам задовољан", казао је Трамп, а пренио Килмид.

Килмид није пружио додатне детаље о разговору, а Трамп се још није званично јавно обратио након проглашење сина убијеног врховног вође Алија Хамнеија за новог ајатолаха.

Подијели:

Тагови :

Ајатолах Моџтаба Хамнеи

Израел

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Иран напао: Највећа рафинерија у Бахреину у пламену

Свијет

Иран напао: Највећа рафинерија у Бахреину у пламену

3 ч

0
Ајатолах Али Хамнеи

Свијет

Откривено ко је нови вођа Ирана

14 ч

0
Дјеца у Ирану спаљују дрес Лионел Месија, ево и због чега

Свијет

Дјеца у Ирану спаљују дрес Лионел Месија, ево и због чега

14 ч

0
Америка разматра копнени удар на Иран

Свијет

Америка разматра копнени удар на Иран

15 ч

0

Више из рубрике

Пао метеорит у Њемачкој: Дијелови оштетили кровове и куће

Свијет

Пао метеорит у Њемачкој: Дијелови оштетили кровове и куће

2 ч

0
Пуцњава у Лос Анђелесу: Испаљен рафал на Ријанину кућу

Свијет

Пуцњава у Лос Анђелесу: Испаљен рафал на Ријанину кућу

2 ч

0
Иран напао: Највећа рафинерија у Бахреину у пламену

Свијет

Иран напао: Највећа рафинерија у Бахреину у пламену

3 ч

0
Зохран Мамдани

Свијет

”Мајка сатане” бачена у близини резиденције градоначелника Њујорка

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

42

Умрла Мила Моралић

10

35

Од лажне ковид потврде до срамног отказивања концерта: Ово су скандали Тонија Цетинског

10

25

Ужас у Никшићу: Мајка и отац злостављали малољетно дијете

10

13

Пијан вриштао и викао, па ухапшен

10

12

Четири уређаја, једна рата - све за 106,25 КМ мјесечно

Small banner

Тренутно на програму

6:55

АТВ јутро

јутарњи програм

9:00

Народ прича (Р)

репортажна емисија

9:50

Енерго клуб (Р)

информативно политички

10:25

Крваво цвијеће С02 ЕП300 (12+, Р)

серијски програм

11:10

Од јутра до сутра ЕП256 (12+)

серијски програм

11:55

Телетрговина

телетрговина

12:10

Временска прогноза

временска прогноза

Стање на граничним прелазима

Small banner