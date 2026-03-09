Нови ајатолах се потписао на ракету и гађао Израел

Извор:
Курир
09.03.2026
08:15
Коментари:0
Иран је ноћас извео прве ракетне нападе под новим врховним вођом Моџтабом Хамнеијем, а на Телеграм каналу државне телевизије ИРИБ појавила се фотографија пројектила лансираног на Израел на којем је написано: "На услузи, Сајид Моџтаба".
Скај њуз наводи да је нови ајатолах написао ту поруку.
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је синоћ за Фокс њуз да "није задовољан" тиме што је Иран именовао Моџтабу Хамнеија за новог врховног вођу.
Водитељ Брајан Килмид казао је да је разговарао са шефом Бијеле куће након објаве из Техерана.
"Нисам задовољан", казао је Трамп, а пренио Килмид.
Килмид није пружио додатне детаље о разговору, а Трамп се још није званично јавно обратио након проглашење сина убијеног врховног вође Алија Хамнеија за новог ајатолаха.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму
6:55
АТВ јутро
јутарњи програм
9:00
Народ прича (Р)
репортажна емисија
9:50
Енерго клуб (Р)
информативно политички
10:25
Крваво цвијеће С02 ЕП300 (12+, Р)
серијски програм
11:10
Од јутра до сутра ЕП256 (12+)
серијски програм
11:55
Телетрговина
телетрговина
12:10
Временска прогноза
временска прогноза