Пуцњава у Лос Анђелесу: Испаљен рафал на Ријанину кућу

Код куће поп звијезде Ријане у Беверли Хилсу данас је пуцано, саопштила је полиција уз напомену да није било повријеђених.
Полицијски службеници из полицијске управе Лос Анђелеса реаговали су на пријаве о пуцњави у 13.15 по локалном времену (21.15 ГМТ) у недјељу. Осумњичена особа је лоцирана и приведена.
Полицијски званичник је рекао америчком партнеру Би-Би-Сија, "CBS News", да је кућа која је била мета напада припадала Ријани и да су на лицу мјеста пронађене чауре од аутоматске пушке.
Нико није повријеђен у инциденту. Ријана је у том тренутку била у вили, рекао је извор из полиције за Лос Анђелес тајмс.
Полиција каже да је осумњичена, жена у тридесетим годинама, стала у аутомобилу испред куће и испалила седам хитаца прије него што је одјурила великом брзином.
Њено возило је било удаљено око осам миља (12 км) од куће пјевачице, гдје је жена приведена. Њен идентитет још није јавно откривен.
Прошлог септембра Ријана је родила своје треће дијете, дјевојчицу, са партнером А$АП Рокијем.
Пар, који такође има два сина Риота и РЗА-у, објавио је Ријанину најновију трудноћу на прошлогодишњој Мет Гала вечери.
Вијест о беби овог пара није била први пут да су се нашли на насловним странама 2025. године. У фебруару је А$АП Рокy проглашен невиним за пуцање из пиштоља на бившег пријатеља, на суђењу на којем је Ријана извела своја два сина пред суд.
Славна личност рођена на Барбадосу, чије је право име Робин Фенти, стекла је славу почетком 2000-их хитовима попут "Pon de Replay" и "Umbrella". Недавно је прославила 20 година од објављивања свог првог албума.
Током тог времена, Ријана је покренула више послова, укључујући своју популарну линију шминке "Fenty Beauty" и компанију за доњи веш. Форбс је процијенио нето вриједност ове 37-годишњакиње на преко милијарду долара.
