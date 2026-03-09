Logo
Казне до 10.000 КМ, а пси и даље на улици: Ко је одговоран?

Аутор:

АТВ

09.03.2026

19:55

Пас
Фото: АТВ

Проблем напуштених животиња у Бањалуци присутан је годинама, упркос "Закону о заштити и добробити животиња", који регулише њихову заштиту и одговорност власника, у погледу држања, смјештаја и исхране, те односу према напуштеним животињама и кућним љубимцима.

И док дио паса завршава на улици, дио се збрињава у азилима. Стручњаци поручују да су oобавезно чиповање и одговорно власништво кључни кораци у смањењу броја напуштених животиња, али и да се овај проблем не може ријешити без системског приступа и досљедне примјене прописа.

"Ова држава има јако добар закон о заштити животиња који прописује казне за напуштање животиња које иду од 30 до 10 хиљада марака, примјена овог закона би била нешто што би ријешило овај проблем који је енорман", рекао је доктор ветеринарске медицине Мирко Ћелић.

Проблем се рјешава у његовом настанку, поручују из удружења за заштиту животиња, а он настаје већ у дворишту. Иако казне за одбацивање животиња постоје, у пракси је такве поступке тешко испратити. Стерилизација власничких паса и савјесно држање животиња би, кажу, била прва тачка у рјешавању овог проблема.

"Будите одговорни власници и ако препознате да неко није одговоран власник, ургирајте на надлежне, ми имамо стварно лијене институције чак и оне које имају вољу лијене су, тако да ургирајте на њих, вршите притисак", истакла је предсједник удружења грађана „WagWag“ Анђела Шпановић.

Из Градске управе кажу да су у претходном периоду организоване информативне кампање како би се грађани упознали са обавезама које имају као власници паса, као и са надлежностима институција које контролишу спровођење прописа. Из одјељења за комуналну полицију наводе да су током прошле године изречене и новчане казне за власнике који псе изводе без надзора или супротно прописима, те да пси морају бити означени микрочипом ради идентификације. Казне за такве прекршаје крећу се од 1.000 до 3.000 КМ.

"И држава и локалне самоуправе морају повећати казне за напуштање животиња и увести ригорозније мјере, пошто до сада, ове мјере које су прописане, нису се показале као неке добре", истакао је из Одјељења за комуналне послове Горан Милојевић.

Закони постоје, казне су прописане, а напуштене животиње и даље остају дио свакодневнице на улицама Бањалуке. Та слика се, чини се, неће промијенити све док се прописи не почну досљедно примјењивати, а одговорност власника постане правило, а не изузетак.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

