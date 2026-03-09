Logo
Трамп открио када би рат могао завршити

АТВ

09.03.2026

21:15

Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да су ратни циљеви против техеранског режима "скоро у потпуности испуњени" и да би рат ускоро могао бити завршен.

"Мислим да су ратни циљеви скоро у потпуности испуњени, мање-више. Немају морнарицу, немају комуникације, немају ратно ваздухопловство", рекао је Трамп за Си-Би-Ес њуз.

Он је напоменуо да се операција одвија испред првобитног плана по коме је требало да траје од четири до пет седмица.

Трамп је додао да нема поруку за новог иранског врховног вођу Моџтабу Хамнеија.

Putin Tramp-15082025

Свијет

Разговарали Путин и Трамп

Доналд Трамп

Израел Иран

Америка

