Трамп открио када би рат могао завршити

Аутор:АТВ
09.03.2026
21:15
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да су ратни циљеви против техеранског режима "скоро у потпуности испуњени" и да би рат ускоро могао бити завршен.
"Мислим да су ратни циљеви скоро у потпуности испуњени, мање-више. Немају морнарицу, немају комуникације, немају ратно ваздухопловство", рекао је Трамп за Си-Би-Ес њуз.
Он је напоменуо да се операција одвија испред првобитног плана по коме је требало да траје од четири до пет седмица.
Трамп је додао да нема поруку за новог иранског врховног вођу Моџтабу Хамнеија.
