Logo
Large banner

Путин: Русија би могла да преусмјери испоруке нафте

Извор:

Агенције

09.03.2026

20:07

Коментари:

0
Предсједник Русије Владимр Путин.
Фото: Tanjug/Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

Руски предсједник Владимир Путин изјавио је да би Русија могла да преусмјери испоруке нафте и гаса из Европе ка другим купцима прије него што ЕУ одлучи да јој "залупи врата".

"Влада процјењује могућност прекида испоруке горива европском тржишту не чекајући да нам се врата демонстративно залупе пред носом. Задатак је да се то уради сада и да се те количине преусмјере са европских на друга, перспективнија тржишта и, што је најважније, да се тамо учврстимо", навео је Путин.

Пас

Бања Лука

Казне до 10.000 КМ, а пси и даље на улици: Ко је одговоран?

Он је додао да земље ЕУ планирају да од 25. априла уведу додатна ограничења на руске енергенте, укључујући и течни природни гас, који ће бити потпуно забрањен 2027. године.

Подијели:

Тагови :

Владимир Путин

Русија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

beba

Свијет

Беба умрла чекајући Хитну помоћ: Друга трагедија у мање од мјесец дана

2 ч

0
Премијер Мађарске Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Од поноћи ограничење цијене бензина и дизела

4 ч

0
Трамп открио да ли ће послати трупе на тло Ирана

Свијет

Трамп открио да ли ће послати трупе на тло Ирана

4 ч

0
Иранска ракета

Свијет

Иран послао ракету с посебном поруком у Израел

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

26

Пробудио се потпуно плав и отишао хитно у болницу: Љекари се почели смијати након прегледа

22

22

Који је најбољи детерџент за веш? Стручњаци откривају

22

12

Трамп разматра преузимање Ормуског Мореуза

21

58

САД запријетиле Саудијској Арабији: "Биће посљедица"

21

55

Швајцарска помаже жртвама трагедије у ноћном клубу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner