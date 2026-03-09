Путин: Русија би могла да преусмјери испоруке нафте

Извор:
09.03.2026
Руски предсједник Владимир Путин изјавио је да би Русија могла да преусмјери испоруке нафте и гаса из Европе ка другим купцима прије него што ЕУ одлучи да јој "залупи врата".
"Влада процјењује могућност прекида испоруке горива европском тржишту не чекајући да нам се врата демонстративно залупе пред носом. Задатак је да се то уради сада и да се те количине преусмјере са европских на друга, перспективнија тржишта и, што је најважније, да се тамо учврстимо", навео је Путин.
Он је додао да земље ЕУ планирају да од 25. априла уведу додатна ограничења на руске енергенте, укључујући и течни природни гас, који ће бити потпуно забрањен 2027. године.
