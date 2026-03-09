Logo
Large banner

Велики новац стиже за ове знакове: Звијезде им спремају изненађење

Аутор:

АТВ

09.03.2026

21:08

Коментари:

0
Велики новац стиже за ове знакове: Звијезде им спремају изненађење
Фото: Unsplash

Астролози тврде да наредни период доноси снажне финансијске промјене за поједине знакове Зодијака.

Док ће неки морати да буду опрезни са трошковима, други би могли доживјети право изненађење јер им се приближава неочекиван новац.

Струја

Бања Лука

Више бањалучких улица сутра без струје

Бик – награда за труд

Бикови су познати по упорности и марљивости. Управо због тога би у наредном периоду могли добити прилику за додатни новац кроз посао, пројекат или повишицу.

Звијезде указују да се њихов труд коначно може исплатити.

Лав – финансијска шанса која се не пропушта

Лавови често привлаче пажњу и прилике, а сада би могли привући и озбиљан новац. Астролози савјетују да обрате пажњу на пословне понуде и сарадње које долазе изненада.

Једна одлука могла би значајно побољшати њихову финансијску ситуацију.

Ејми Абрахамсон

Сцена

Славна глумица се заљубила у бескућника: Одбијала ме његова неуредна појава

Шкорпија – изненадни добитак

Шкорпије су познате по интуицији, а управо она би их могла одвести до прилике за додатни новац. Могуће је да ће им се отворити врата кроз нови посао, улагање или пројекат који раније нису разматрали.

Иако финансијска ситуација често зависи од многих фактора, астрологија сугерише да би поједини знакови ускоро могли доживјети позитивне промјене. Ако сте међу њима, постоји шанса да вам се ускоро осмијехне добра лова и донесе нове могућности, преноси Крстарица.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

астрологија

pare

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дарко Лазић пјевач

Сцена

Дарко Лазић након што је стигао у Србију: Не пише се добро никоме

1 ч

0
Разговарали Путин и Трамп

Свијет

Разговарали Путин и Трамп

1 ч

0
Дончић и Бресквица заједно: Пјевачица проговорила о наводима

Сцена

Дончић и Бресквица заједно: Пјевачица проговорила о наводима

1 ч

0
Ако цвијеће чувате на овај начин, увенуће преко ноћи

Савјети

Ако цвијеће чувате на овај начин, увенуће преко ноћи

1 ч

0

Више из рубрике

Ако сте рођени у овом знаку, петак 13. би вам могао донијети срећу

Занимљивости

Ако сте рођени у овом знаку, петак 13. би вам могао донијети срећу

2 ч

0
Чистач

Занимљивости

Освојио богатство на лутрији, а данас ради као ђубретар - открио шта је урадио са парама

4 ч

0
Хороскоп

Занимљивости

Само се окрену и оду: Ова три хороскопска знака лако одустају

6 ч

0
6 ствари на које су Југословени давали богатство, а данас су бескорисне

Занимљивости

6 ствари на које су Југословени давали богатство, а данас су бескорисне

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

26

Пробудио се потпуно плав и отишао хитно у болницу: Љекари се почели смијати након прегледа

22

22

Који је најбољи детерџент за веш? Стручњаци откривају

22

12

Трамп разматра преузимање Ормуског Мореуза

21

58

САД запријетиле Саудијској Арабији: "Биће посљедица"

21

55

Швајцарска помаже жртвама трагедије у ноћном клубу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner