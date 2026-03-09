Освојио богатство на лутрији, а данас ради као ђубретар - открио шта је урадио са парама

Аутор:АТВ
09.03.2026
17:39
Коментари:0
Прича о Британцу Мајклу Керолу једна је од најпознатијих лутријских прича у Великој Британији.
Као тинејџер, са 19 година, освојио је огромно богатство, али је за мање од једне деценије потрошио сав новац и на крају се вратио свом старом послу – смећара.
Добитак који је могао да траје цијели живот
Мајкл је 2002. године, са само 19 година, купио први тикет за лутрију и платио га једну фунту (135,56 динара). Није ни слутио да ће му управо тај листић промијенити живот.
Када су извучени бројеви, испоставило се да је освојио 10 милиона фунти, што је у то вријеме износило скоро 16 милиона евра. Уз пажљиво управљање новцем, тај износ могао је да му обезбиједи лагодан живот до краја живота. Ипак, ствари су кренуле потпуно другим путем.
Након добитка, дио новца подијелио је са породицом. Мајци, сестри и тетки дао је по милион фунти. Такође је уложио милион фунти у шкотски фудбалски клуб „Рејнџерс“. Купио је луксузну вилу, злато и велику колекцију аутомобила, међу којима су били луксузни модели као што су „Ренџ ровер“, „БМВ М3“ и „БМВ З4“. Велики дио новца отишао је и на инвестиције, али и на раскошан начин живота.
Британски таблоиди убрзо су га прозвали „Лото хулиган“. Мајкл је касније признао да је трошио огромне суме новца на забаве, алкохол и дрогу. Говорио је да је дневно трошио и по неколико хиљада фунти на кокаин и да је често започињао дан алкохолом. Организовао је и луксузне забаве које су га коштале десетине хиљада фунти по ноћи.
Иако је живио у луксузу, богатство му је донијело и бројне проблеме. Испричао је да је био мета пријетњи и уцјена, а једном су му на врата дошли и наоружани људи. У једном тренутку, како је тврдио, неко му је убио и неколико паса, што је био један од најтежих тренутака у његовом животу.
До 2010. године сав новац од лутрије је потрошио. Мајкл се тада вратио свом старом послу ђубретара, а касније је радио и као достављач угља.
Ипак, упркос свему што се догодило, каже да не жали због начина на који је потрошио новац.
„То је било најбољих осам година мог живота. Не бих ништа промијенио“, рекао је, преноси Најжена.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
6 ч0
Занимљивости
21 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму