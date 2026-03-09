Крај наплатних рампи у Србији

Аутор:АТВ
Како би се смањиле гужве на наплатним станицама у Србији, од 1. априла биће обавезна употреба ТАГ уређаја за теретна возила.
Из Путева Србије кажу да је њихов план да се у будућности на територији цијеле земље, постепено укидају наплатне станице са мануелном наплатом. Та промјена, неће обухватати само возила ИВ категорије, већ и путничка возила.
Наиме, традиционалне наплатне станице са особљем биће замијењене системом наплате који неће бити видљив за људско око.
Како је објаснио директор Сектора за наплату путарина Дарко Савић, у првој фази само за теретњаке, али у будућности, према плановима Путева Србије сва возила ће пролазити испод портала који региструју ТАГ уређаје, чиме ће наплата путарине бити аутоматски извршена.
"То значи да ниједна наплатна станица на будућем аутопуту, чија је изградња кренула од Београда до Зрењанина, неће имати класичне наплатне станице већ ће сва возила на тај начин плаћати путарину. То нас исто очекује и за Фрушкогорски коридор, за брзе саобраћајнице и то се односи првенствено за тешка теретна возила. Ово неће бити у првој фази за остале категорије возила. То су неки планови Путева Србије а то је да се постојећи систем који је јако ефикасан 99.9 одсто наплативости возила подигне на још већи ниво", рекао је он.
Та новина, осим бржег проласка требала би отклонити гужве пред наплатним кућицама којима свједочимо у јеку сезоне. Бројни возачи у својим аутомобилима већ имају тај уређај са којим се од раније може и кроз Сјеверну Македонију, а од прошле године и кроз Црну Гору и Хрватску.
Грађани кажу да у зависности од тога колико често путују ван града одлучују хоће ли користити таг или ће плаћати новчаницама.
"Па не долазим тако често, лакше ми је да платим кешом. Слабо напуштам Београд", рекао је један од возача.
Међутим, други каже да му значи овај уређај, јер се, како објашњавају, не задржавају плаћајући путарину.
"Много лакше и практичније, много брже пролазим наплатну рампу тако да лакше је", каже.
Најаве из Путева Србије о новим промјенама убрзаће проток саобраћаја на српским аутопутевима.
Према ријечима главног уредника портала Аутоинфо Жељка Регоде, ова измјена иде у корак са будућности и модерним технологијама.
"Људи који немају тагове морају да чекају ред. Ови други једноставно само прођу, рампа им се отвори. Свако данас може да има таг, не кошта много, одржавање је веома једноставно, нема никаквог проблема са одржавањем док год трају батерије ради и таг, веже се за рачун, скида се новац са рачуна и све је врло једноставно", каже.
Додаје да то посебно значи у сезони годишњих одмора када је више аутомобила на путевима.
"Знамо да рецимо у Северној Македонији, то видимо сваке године када путујемо у Грчку, онај ко путује може да види, имају такав систем и људи који користе тагове пролазе без задржавања што у летњој сезони када су велике колоне заиста много значи", каже.
Пролазак без задржавања могао би у наредним годинама да постане нова реалност на путевима Србије.
Уколико планови буду реализовани, возаче очекује бржа и савременија наплата путарине, али и постепени крај традиционалних наплатних рампи, преноси Дневник.рс.
