Ухапшен директор школе и још четворо

Извор:
Телеграф
09.03.2026
09:56
Коментари:0
У Новом Саду ухапшено је пет особа због сумње да су починили кривично дјело злоупотреба службеног положаја приликом извођења радова на једној основној школи, док полиција интензивно трага за још једним осумњиченим.
Како је саопштило Више јавно тужилаштво у Новом Саду, акција је спроведена 9. марта у сарадњи Посебног одјељења за сузбијање корупције овог тужилаштва и Управе криминалистичке полиције, односно Одјељења за борбу против корупције.
Међу ухапшенима је и О. С, директор Основне школе "Прва војвођанска бригада" у Новом Саду, који се сумњичи за кривично дјело злоупотреба службеног положаја. Поред њега, ухапшени су и Ђ. К., З. Т, Н. Р. и Н. Л, који се терете да су му помогли у извршењу овог кривичног дјела.
Према наводима тужилаштва, постоји сумња да је О. С. у периоду од 2017. до 2018. године искористио свој службени положај и наложио исплату 2.641.499,80 динара за радове на објекту школе, иако је знао да ти радови нису изведени.
Сумња се да су остали осумњичени, као лица ангажована од стране привредних субјеката који су наводно изводили радове, помогли директору тако што су сачинили, потписали и овјерили техничку документацију неистинитог садржаја. Управо на основу такве документације извршена је спорна исплата новца.
По налогу Посебног одјељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду, осумњиченима О. С, Ђ. К, З. Т, Н. Р. и Н. Л. је одређено задржавање до 48 часова, у ком року ће у складу са законом бити приведени и саслушани у Посебном одјељењу за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Новом Саду.
За још једном особом обухваћеном овом истрагом полиција интензивно трага.
(Телеграф)
Свијет
53 мин0
Свијет
57 мин0
БиХ
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму