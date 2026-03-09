Маскирани нападач упао у ресторан и ранио градоначелника арапског града, објављен и снимак

Извор:
Маскирани нападач упао је у ресторан у којем су градоначелник Арабе Ахмад Насар, као и још један локални политичар вечерали и отворио пуцњаву на њих.
Насар и Анвар Јасин, замјеник градоначелника који уједно обавља функцију предсједника градског народног комитета, задобили су повреде у засједи, саопштили су припадници хитне помоћи.
Снимак пуцњаве, који је забиљежила сигурносна камера, показује Насара, Јасина и још неколико мушкараца како сједе и разговарају за столом у пекари Таксим, смјештеној на главној градској улици.
Неколико секунди касније у радњу улази маскирани мушкарац с пиштољем. Људи за столом панично устају након што су схватили шта се догађа. Нападач је испалио неколико хитаца на мушкарце док су покушавали пронаћи заклон.
На снимку се види како Насар пада преко стола након што је погођен, покривајући главу док нападач бјежи с мјеста догађаја.
Полиција је саопштила да је покренула истрагу о инциденту и да трага за осумњиченима. За сада није пријављено ниједно хапшење.
Градски народни комитет, локално тијело које у многим арапским градовима координише између становника и општинских власти те често предводи организацију протеста, осудио је инцидент као "тежак криминални чин" и "неприхватљив напад на јавне личности које раде у служби грађана".
У јулу је Насар учествовао на сједници парламентарног одбора како би разговарао о смртоносној пријетњи коју криминалне организације представљају за арапске градоначелнике у Израелу. Тада је законодавцима рекао да је полиција његов ниво пријетње подигла с 4 на 6, што је највиши могући ниво, након што су криминалци неколико пута пуцали на његову кућу.
