Експлозија у синагоги у Белгији

09.03.2026
09:08
У синагоги у белгијском граду Лијежу, јутрос је око 4 часа, дошло до експлозије, саопштила је локална полиција.
Није било повријеђених, али је причињена материјална штета, преноси белгијски ВРТ.
Како се наводи, разбијени су прозори на предњој страни зграде синагоге, као и прозори на зградама прекопута улице.
Полиција каже да ће улица остати затворена док траје истрага.
Успостављена је и безбједносна зона у непосредној близини синагоге.
Истрагу спроводи одјељење за борбу против тероризма федералне судске полиције у Лијежу.
Градоначелник Лијежа је осудио, како каже, "насилни чин антисемитизма" и рекао да је "неприхватљиво да се сукоби увозе споља".
