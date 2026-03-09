Logo
Експлозија у синагоги у Белгији

09.03.2026

09:08

Коментари:

0
Експлозија у синагоги у Белгији

У синагоги у белгијском граду Лијежу, јутрос је око 4 часа, дошло до експлозије, саопштила је локална полиција.

Није било повријеђених, али је причињена материјална штета, преноси белгијски ВРТ.

Како се наводи, разбијени су прозори на предњој страни зграде синагоге, као и прозори на зградама прекопута улице.

Полиција каже да ће улица остати затворена док траје истрага.

Иранска ракета Корамшар-4

Свијет

Ракета ка НАТО земљи запалила планету, ако се споје ова 3 фронта, то је 3. свјетски рат

Успостављена је и безбједносна зона у непосредној близини синагоге.

Истрагу спроводи одјељење за борбу против тероризма федералне судске полиције у Лијежу.

Градоначелник Лијежа је осудио, како каже, "насилни чин антисемитизма" и рекао да је "неприхватљиво да се сукоби увозе споља".

Коментари (0)
