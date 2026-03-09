Logo
Посљедице напада: Нафтна компанија прогласила вишу силу и обуставила испоруке

Аутор:

АТВ

09.03.2026

08:26

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Државна нафтна компанија Бахреина у понедјељак је прогласила вишу силу и обуставила испоруке нафте након што је Иран у нападу запалио њену рафинерију.

Саопштење о проглашењу више силе, правном механизму којим се компанија ослобађа уговорних обавеза због ванредних околности, пренијела је државна новинска агенција "Bahrain News Agency".

бахреин рафинрија

Свијет

Иран напао: Највећа рафинерија у Бахреину у пламену

Операције компаније су "погођене актуелним регионалним сукобом на Блиском истоку и недавним нападом на њен рафинеријски комплекс", наводи се у саопштењу.

Упркос томе, компанија инсистира да се домаћа потражња и даље може задовољити.

Бахреин је такође оптужио Иран за оштећење једне од својих десалинизацијских станица, иако је државна електроенергетска и водопривредна агенција саопштила да су испоруке воде и струје остале стабилне.

Десалинизацијске станице снабдијевају водом милионе становника у регији и хиљаде путника блокираних због рата, што изазива нове страхове од катастрофалних посљедица у пустињским државама.

Власт у Бахреину раније је објавила да су најмање 32 особе повријеђене, од чега четири тешко, усљед иранског напада дроновима на град Ситра, који се налази око шест километара од индустријске зоне.

