Посљедице напада: Нафтна компанија прогласила вишу силу и обуставила испоруке

09.03.2026
08:26
Државна нафтна компанија Бахреина у понедјељак је прогласила вишу силу и обуставила испоруке нафте након што је Иран у нападу запалио њену рафинерију.
Саопштење о проглашењу више силе, правном механизму којим се компанија ослобађа уговорних обавеза због ванредних околности, пренијела је државна новинска агенција "Bahrain News Agency".
Операције компаније су "погођене актуелним регионалним сукобом на Блиском истоку и недавним нападом на њен рафинеријски комплекс", наводи се у саопштењу.
Упркос томе, компанија инсистира да се домаћа потражња и даље може задовољити.
🚨🇧🇭🇮🇷 Bahrain's BAPCO oil facilities on fire.— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 9, 2026
BAPCO (the Bahrain Petroleum Company) is the country's entire oil and gas operation. Refining, production, export.
It's not just an economic asset, it's the financial backbone of a small island nation that has no other significant… https://t.co/9yIqYqa9Ng pic.twitter.com/WM4z25EoB2
Бахреин је такође оптужио Иран за оштећење једне од својих десалинизацијских станица, иако је државна електроенергетска и водопривредна агенција саопштила да су испоруке воде и струје остале стабилне.
Десалинизацијске станице снабдијевају водом милионе становника у регији и хиљаде путника блокираних због рата, што изазива нове страхове од катастрофалних посљедица у пустињским државама.
Власт у Бахреину раније је објавила да су најмање 32 особе повријеђене, од чега четири тешко, усљед иранског напада дроновима на град Ситра, који се налази око шест километара од индустријске зоне.
