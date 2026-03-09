Пао метеорит у Њемачкој: Дијелови оштетили кровове и куће

Извор:
Радио Сарајево
09.03.2026
07:55
Коментари:0
Дијелови метеорита узроковали су штету на крововима и кућама у савезној покрајини Рајнланд-Пфалц, потврдила је полиција. Пријаве о штети стижу из региона Хунсрик, Ајфел те из града Кобленца, изјавио је портпарол полиције за новинску агенцију ДПА.
Све је почело бљеском, након чега је ужарена дивовска кугла пројурила преко сумрачног вечерњег неба.
На друштвеним мрежама влада велико узбуђење, а фотографије и видео-снимци непрестано се дијеле.
Спекулације се крећу од метеорита и свемирског отпада па све до пада авиона. Сигурно је једно: овакав ватрени спектакл дуго није виђен!
Свијет
Пуцњава у Лос Анђелесу: Испаљен рафал на Ријанину кућу
"Је ли још неко видио свијетлећу ватрену куглу?“, „Била је ниско“, „Прекрасно, с дугим ватреним репом!“, „Јесте ли и ви чули онај страшан прасак?“ – стотине су оваквих објава од недјеље навече око 18.50 часова. Свједоци се јављају из покрајина Рајнланд-Пфалц, Сарланд и Сјеверна Рајна-Вестфалија.
Очигледно је метеор, уз снажан експлозиван прасак, ушао у Земљину атмосферу и почео да изгара. Небеско тијело било је знатних димензија те је неколико секунди било видљиво са јасним трагом на небу.
☄️ Prachtige vuurbol boven Nederland vanavond! Het gaat hier waarschijnlijk om een #meteoor: een stuk ruimtepuin dat in de atmosfeer verbrandt op circa 100 km hoogte. Het is dus géén meteoriet: dan wordt ons aardoppervlak echt geraakt...— Wouter van Bernebeek (@StormchaserNL) March 8, 2026
Beelden rond 18.55u via Lars Coolen (fb) pic.twitter.com/4QNc2S7WBy
Портпарол Националног центра за безбједност ваздушног простора изјавио је за БИЛД: „Знамо да се радило о метеору или метеориту, али да ли ће бити детаљнијих информација, за сада не можемо рећи.“
Често долази до забуне у називима, па стручњаци објашњавају:
Разлика је, дакле, у стању и положају стијене – од свемирског путника до онога што заврши на нечијем крову.
Тенис
3 ч0
Економија
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму