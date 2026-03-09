Logo
Large banner

Пао метеорит у Њемачкој: Дијелови оштетили кровове и куће

Извор:

Радио Сарајево

09.03.2026

07:55

Коментари:

0
Пао метеорит у Њемачкој: Дијелови оштетили кровове и куће
Фото: Printscreen/X

Дијелови метеорита узроковали су штету на крововима и кућама у савезној покрајини Рајнланд-Пфалц, потврдила је полиција. Пријаве о штети стижу из региона Хунсрик, Ајфел те из града Кобленца, изјавио је портпарол полиције за новинску агенцију ДПА.

Све је почело бљеском, након чега је ужарена дивовска кугла пројурила преко сумрачног вечерњег неба.

На друштвеним мрежама влада велико узбуђење, а фотографије и видео-снимци непрестано се дијеле.

Спекулације се крећу од метеорита и свемирског отпада па све до пада авиона. Сигурно је једно: овакав ватрени спектакл дуго није виђен!

Ријана

Свијет

Пуцњава у Лос Анђелесу: Испаљен рафал на Ријанину кућу

"Је ли још неко видио свијетлећу ватрену куглу?“, „Била је ниско“, „Прекрасно, с дугим ватреним репом!“, „Јесте ли и ви чули онај страшан прасак?“ – стотине су оваквих објава од недјеље навече око 18.50 часова. Свједоци се јављају из покрајина Рајнланд-Пфалц, Сарланд и Сјеверна Рајна-Вестфалија.

Метеор изгорио у атмосфери?

Очигледно је метеор, уз снажан експлозиван прасак, ушао у Земљину атмосферу и почео да изгара. Небеско тијело било је знатних димензија те је неколико секунди било видљиво са јасним трагом на небу.

Портпарол Националног центра за безбједност ваздушног простора изјавио је за БИЛД: „Знамо да се радило о метеору или метеориту, али да ли ће бити детаљнијих информација, за сада не можемо рећи.“

Разлика између метеора и метеорита

Често долази до забуне у називима, па стручњаци објашњавају:

  • Метеороид: тијело док се још налази у свемиру (често крхотине већих астероида).
  • Метеор: свјетлосна појава („звезда падалица“) која настаје уласком тијела у атмосферу.
  • Метеорит: камени остатак који није потпуно изгорио и који је успио да падне на тло.

Разлика је, дакле, у стању и положају стијене – од свемирског путника до онога што заврши на нечијем крову.

Подијели:

Тагови :

meteor

Њемачка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сабаленка прекинула Ђоковићев тренинг и направила шоу: Шетала као на модној писти, Србин је гађао лоптицом

Тенис

Сабаленка прекинула Ђоковићев тренинг и направила шоу: Шетала као на модној писти, Србин је гађао лоптицом

3 ч

0
Цијена сирове нафте премашила 100 долара по барелу

Економија

Цијена сирове нафте премашила 100 долара по барелу

3 ч

0
Иран напао: Највећа рафинерија у Бахреину у пламену

Свијет

Иран напао: Највећа рафинерија у Бахреину у пламену

3 ч

0
Зохран Мамдани

Свијет

”Мајка сатане” бачена у близини резиденције градоначелника Њујорка

3 ч

0

Више из рубрике

Пуцњава у Лос Анђелесу: Испаљен рафал на Ријанину кућу

Свијет

Пуцњава у Лос Анђелесу: Испаљен рафал на Ријанину кућу

2 ч

0
Иран напао: Највећа рафинерија у Бахреину у пламену

Свијет

Иран напао: Највећа рафинерија у Бахреину у пламену

3 ч

0
Зохран Мамдани

Свијет

”Мајка сатане” бачена у близини резиденције градоначелника Њујорка

3 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Скупља нафта мала цијена коју треба платити за безбједност и мир у свијету

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

42

Умрла Мила Моралић

10

35

Од лажне ковид потврде до срамног отказивања концерта: Ово су скандали Тонија Цетинског

10

25

Ужас у Никшићу: Мајка и отац злостављали малољетно дијете

10

13

Пијан вриштао и викао, па ухапшен

10

12

Четири уређаја, једна рата - све за 106,25 КМ мјесечно

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner