”Мајка сатане” бачена у близини резиденције градоначелника Њујорка

Двојица младића ухапшена су након што су током протеста у близини резиденције градоначелника Њујорка бацила импровизовану експлозивну направу (ИЕД), а америчке власти истражују и наводе о њиховој наводној повезаности са екстремистичком организацијом Исламском државом (ИСИС), преносе Њујорк Пост и Фокс Њуз позивајући се на изворе из полиције.
Њујоршка полиција саопштила је да су на лицу мјеста ухапшени Емир Балат (18) и Ибрахим Кајуми (19), осумњичени да су током протеста у суботу бацили импровизовану експлозивну направу у близини званичне резиденције градоначелника Њујорка Зохрана Мамданија
Према наводима полиције и извора из истраге, направа је садржала триацетон-трипероксид (ТАТП), веома нестабилан експлозив познат и под надимком "Мајка Сатане", који су у прошлости користиле терористичке организације, наводи Њујорк Пост.
Извори наводе да су осумњичени последњих година радикализовании и да су боравили у иностранству, укључујући Турску и друге локације које се у појединим случајевима доводе у везу са обуком екстремиста.
Балат је, према тим наводима, прошле године провео више од три мјесеца у Истанбулу, док је Кајуми 2024. путовао у Истанбул и Саудијску Арабију, а 2019. године боравио је и у Мелбурну у Аустралији.
Према наводима извора из истраге на које се позивају амерички медији, двојица младића су након хапшења признала полицији да су пратили пропагандне видео-снимке Исламске државе и да су бомбу бацили према демонстрантима који су подржавали десничарског активисту Џејка Ленга, јер су сматрали да су увриједили њихову религију.
Импровизована направа била је направљена од боца за спортска пића напуњених експлозивом ТАТП, супстанцом која је веома нестабилна и може да експлодира и без употребе детонатора.
Направа, међутим, није експлодирала током сукоба између демонстраната који су подржавали Ленга и контра-демонстраната.
Комесарка њујоршке полиције Џесика Тиш одбацила је раније тврдње да је реијч о димној бомби или лажној направи.
"Полицијски одсјек за бомбе обавио је прелиминарну анализу и утврдио да није ријеч о димној бомби нити о лажној направи, већ о импровизованој експлозивној направи која је могла да изазове озбиљне повреде или смрт", навела је Тиш у објави на друштвеној мрежи Икс, пренио је Фокс Њуз
Инцидент се догодио током супротстављених протеста у близини авеније Ист Енд и 87. улице, недалеко од Грејси Меншон, званичне резиденције градоначелника Њујорка.
Један скуп организовао је десничарски активиста Џејк Ленг у знак противљења јавним муслиманским молитвама, док су се на истом мјесту окупили и контра-демонстранти.
Полиција је у почетку раздвојила двије групе, али су тензије ескалирале након што је током сукоба употријебљен бибер-спреј.
Према наводима власти, око пола сата касније један од контра-демонстраната запалио је направу и бацио је према зони протеста.
Свједоци су навели да су видјели пламен и дим прије него што се уређај сам угасио у близини полицајаца који су реаговали.
Полиција наводи да је осамнаестогодишњак потом узео још једну направу од деветнаестогодишњака, запалио је и покушао да побјегне, након чега су обојица ухапшена.
Рендгенски снимци показали су да су у њима били шрафови и други материјали који се често користе као импровизовани гелери, као и фитиљ који може да се запали.
У истрагу су укључени њујоршка полиција, Федерални истражни биро (ФБИ) и канцеларија федералног тужиоца за јужни округ Њујорка у оквиру Заједничке радне групе за борбу против тероризма.
Према наводима извора из истраге, ухапшено је шест особа, а извршени су и претреси кућа осумњичених у Пенсилванији, док се очекује да Балат и Кајуми буду предати савезним властима.
