Откривено ко је нови вођа Ирана

Аутор:

АТВ

08.03.2026

20:12

Ајатолах Али Хамнеи
Фото: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Иран је назначио да је изабрао Моџтабу, сина ајатолаха Алија Хамнеија, за његовог насљедника, пренио је Ројтерс.

Високи ирански свештеник укључен у гласање за избор новог врховног вође назначио је да ће син ајатолаха Алија Хамнеија, Моџтаба, бити његов наследник, иако се чекало званично саопштење, након што је Израел запретио ко год буде изабран.

Доналд Трамп-06032026

Свијет

Трамп поручује да сљедећи ајатолах неће дуго потрајати без његовог одобрења

Коментар ајатолаха Хосеиналија Ешкеварија, члана Скупштине стручњака, долази након растућих очекивања да ће Моџтаба Хамнеи, тврдокорни свештеник попут свог оца, бити именован за врховног вођу, што му даје последњу реч у свим државним питањима у Исламској Републици.

