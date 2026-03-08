Откривено ко је нови вођа Ирана

Аутор:АТВ
Иран је назначио да је изабрао Моџтабу, сина ајатолаха Алија Хамнеија, за његовог насљедника, пренио је Ројтерс.
Високи ирански свештеник укључен у гласање за избор новог врховног вође назначио је да ће син ајатолаха Алија Хамнеија, Моџтаба, бити његов наследник, иако се чекало званично саопштење, након што је Израел запретио ко год буде изабран.
Коментар ајатолаха Хосеиналија Ешкеварија, члана Скупштине стручњака, долази након растућих очекивања да ће Моџтаба Хамнеи, тврдокорни свештеник попут свог оца, бити именован за врховног вођу, што му даје последњу реч у свим државним питањима у Исламској Републици.
