Има ли опасности за Балкан?

Аутор:Бранка Дакић
08.03.2026
19:03
Коментари:0
Након што су иранске ракете погодиле Кипар и Турску, упалио се аларм и у Европи. Стручњаци за безбједност тврде да је тешко процијенити правац у којем ће се сукоб ширити, али упозоравају да би на мети могле бити америчке и израелске амбасаде, као и јеврејски културни центри у европским земљама. Страха за земље Балкана, за сада, нема.
"Што се тиче Балкана, осим америчке амбасаде на Косову, ја не виидм неки циљ који би био занимљив Ирану. Али, не треба заборавити да је израелска амбасада у Београду била нападнута прије пар година, али не од шита, него од припадника радикалног покрета. Ја неку бојазан за БиХ не видим“, каже Предраг Ћеранић, декан Факултета безбједносних наука.
Чињеница је да је сукоб у кратком року захватио 17 земаља и опрез није на одмет, поготово јер је доста информација, али вјероватно и дезинформација када је у питању рат на Блиском истоку. Али, оно што је чињеница и што не треба занемарити јесте да Иран посједује велики број балистичких ракета.
"Тај домет се већ показао негдје на око 2.500 километара, мада постоје информације да могу да дејствују и до 3.000 километара. Добар дио Балканског полуострва је у домету тих пројектила. Дакле, ако одлучи Иран да то уради постоји могућност да се врши лансирање ракета и на тај простор“, каже Саша Мићин, професор на Факултету безбједносних наука Универзитета у Бањалуци.
Разлога за панику нема, али треба имати у виду да је политичко Сарајево на страни Ирана, са којим деценијама његује пријатељске везе.
"Наравно да то америчке и израелске службе прате и да то разумију и да ће ограничити маневарски простор овим политикама. Овдје видимо државничко понашање предсједника Додика и Републику Српску као стабилну државотворну политичку заједницу“, каже Џевад Галијашевић, стручњак за безбједност.
Ако Израел одлучи да употријеби нуклеарно оружје, цијели свијет биће на ивици катастрофе, закључују наши саговорници. Због сукоба на Блиском истоку, у Српској су појачане мјере безбједности.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
3 ч0
Свијет
3 ч0
Занимљивости
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму