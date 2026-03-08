Logo
Опада производња нафте у Ираку

Извор:

СРНА

08.03.2026

18:29

Коментари:

0
Опада производња нафте у Ираку
Фото: Pixabay

Због блокаде Ормуског мореуза, кључне руте за транспорт нафте са Блиског истока, производња нафте на главним налазиштима на југу Ирака опала је за 70 одсто, на свега 1,3 милиона барела дневно.

Производња нафте са ових налазишта на југу Ирака је прије рата износила око 4,3 милиона барела дневно, преноси Ројтерс.

Ормуски мореуз је у блокади због рата у Ирану и транспорт нафте преко ове руте је у прекиду до даљег.

Америчка банка Голдман Сакс упозорила је у суботу да би цијене сирове нафте, посебно деривата као што је бензин, могле да достигну рекордне нивое ако се не пронађе начин за рјешење блокаде поморског саобраћаја у Ормуском мореузу.

Нед‌јељу дана након почетка америчко-израелских удара на Иран, цијене нафте су достигле нивое какви нису забиљежени од 2023. године када је поморски саобраћај у Ормуском мореузу, кроз који се транспортује око 20 одсто свјетске нафте, такође био паралисан, пренио је раније портал БФМ ТВ.

