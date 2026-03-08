Logo
Трамп лансирао бомбу на друштвеним мрежама, ударац премијеру Велике Британије

Танјуг

08.03.2026

16:59

Трамп лансирао бомбу на друштвеним мрежама, ударац премијеру Велике Британије
Фото: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Амерички предсједник Доналд Трамп поново се огласио на својој друштвеној мрежи Truth Social, коментаришући могуће укључивање Велике Британије у рат на Блиском истоку.

Истовремено, оштро је критиковао британског премијера Кира Стармера.

Трамп је у објави навео да Лондон, који је описао као “некада великог, можда и највећег америчког савезника”, сада разматра слање два носача авиона у регион. Ипак, поручио је да таква подршка Сједињеним Државама више није потребна.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп разочаран реакцијом британског премијера

– Више нам то не треба. Запамтићемо ко се укључује тек након што је све готово. Не требамо савезнике који улазе у рат кад смо већ побиједили – написао је Доналд Трамп.

Британска морнарица убрзава припреме

Трампове критике долазе након што су објављене информације да британска морнарица убрзава припреме носача авиона ХМС Принце оф Wales за могуће распоређивање на Блиском истоку.

Доналд Трамп-06032026

Свијет

Да ли ће Курди ударити на Иран? Ево шта каже Трамп

Циљ је, према наводима, да се скрати време потребно да брод буде спреман за операције у случају политичке одлуке о његовом слању.

Стармер тврди: Не планирамо директно да учествујемо у сукобу

Премијер Кир Стармер раније је наглашавао да Уједињено Краљевство не планира директно да учествује у сукобу у региону.

У почетку је одбијао америчко коришћење британских војних база, али је касније таква могућност ипак одобрена за одређене операције.

Доналд Трамп

Кир Стармер

Иран

Иран вијести

