Трамп лансирао бомбу на друштвеним мрежама, ударац премијеру Велике Британије

Амерички предсједник Доналд Трамп поново се огласио на својој друштвеној мрежи Truth Social, коментаришући могуће укључивање Велике Британије у рат на Блиском истоку.
Истовремено, оштро је критиковао британског премијера Кира Стармера.
Трамп је у објави навео да Лондон, који је описао као “некада великог, можда и највећег америчког савезника”, сада разматра слање два носача авиона у регион. Ипак, поручио је да таква подршка Сједињеним Државама више није потребна.
– Више нам то не треба. Запамтићемо ко се укључује тек након што је све готово. Не требамо савезнике који улазе у рат кад смо већ побиједили – написао је Доналд Трамп.
Трампове критике долазе након што су објављене информације да британска морнарица убрзава припреме носача авиона ХМС Принце оф Wales за могуће распоређивање на Блиском истоку.
Циљ је, према наводима, да се скрати време потребно да брод буде спреман за операције у случају политичке одлуке о његовом слању.
Премијер Кир Стармер раније је наглашавао да Уједињено Краљевство не планира директно да учествује у сукобу у региону.
У почетку је одбијао америчко коришћење британских војних база, али је касније таква могућност ипак одобрена за одређене операције.
