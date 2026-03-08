Ирански шеф дипломатије открио да ли им Путин помаже у рату

Извор:
08.03.2026
Ирански министар спољних Абас Аракчи коментарисао је спекулације о томе да им Русија доставља обавештајне информације и тако помаже у рату.
Наиме, амерички обавјештајни званичници вјерују да је Русија пружила Ирану информације за циљање америчких трупа и имовине на Блиском истоку.
Ирански министар спољних послова није улазио у детаље о томе како Москва можда помаже Техерану, али је рекао да "војна сарадња између Ирана и Русије није нешто ново".
Аракчи је за НБЦ рекао да "она постоји и да ће се наставити у будућности".
На питање да ли Русија помаже Ирану да лоцира америчке снаге, рекао је да нема "тачне војне информације".
"Колико ја знам, имамо веома добро партнерство са Русијом", рекао је Аракчи.
Као одговор на питање о томе да ли Русија пружа обавјештајне податке, рекао је да "они нам помажу у многим различитим правцима. Немам никакве детаљне информације".
Аракчи је рекао и да његова земља не напада друге земље у региону, већ америчке базе, инсталације и имовину "која се нажалост налазе на тлу наших суседа".
"Ми узвраћамо ударац", рекао је.
На питање о извињењу иранског предсједника у суботу због напада на сусједне земље, Аракчи каже да је извињење "у нашој култури знак достојанства и снаге".
(Телеграф)
