Лавров: Вријеме је да се спроведе Путинова идеја

Извор:

СРНА

08.03.2026

12:35

Коментари:

0
Сергеј Лавров
Фото: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Руски министар спољних послова Сергеј Лавров изјавио је да је вријеме да се спроведе идеја руског предсједника Владимира Путина и сазове самит пет сталних чланица Савјета безбједности УН.

Лавров је подсјетио да је Путин предложио овакав самит још и прије пандемије вируса корона и додао да је сада идеалан тренутак да се идеја реализује.

Према његовим ријечима, најбоље је да се у политичкој дискусији обради питање у каквом свијету живимо, пренио је ТАСС.

"Државе треба да објасне своје планове и како се све то односи на оно што је раније дефинисало одређене норме", рекао је Лавров.

САД, Русија, Кина, Велика Британија и Француска су пет сталних чланица Савјета безбједности УН и имају право вета на било коју резолуцију.

Сергеј Лавров

Владимир Путин

Савјет безбједности УН

