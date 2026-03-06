Москва и Кијев размијенили ратне заробљенике

Извор:
СРНА
06.03.2026
11:45
Коментари:0
Москва је вратила 300 војника из украјинског заробљеништва, а заузврат је 300 ратних заробљеника украјинских оружаних снага предато Кијеву, саопштено је из руског Министарства одбране.
"Данас је са територије коју контролише кијевски режим враћено 300 руских војника. Заузврат је предато 300 ратних заробљеника украјинских оружаних снага", наводи се у саопштењу Министарства.
Хроника
Судија Основног суда осуђен на годину затвора због хотела ”Чајниче”
У саопштењу се истиче да је руско војно особље тренутно у Бјелорусији, гдје добија неопходну психолошку и медицинску помоћ.
"Сви ће касније бити пребачени у Русију на лијечење и рехабилитацију у медицинским установама руског Министарства одбране", додаје се у саопштењу.
Занимљивости
Сат се ускоро помјера, а већ сада се дешава нешто што нам иде на руку
УАЕ и САД пружиле су хуманитарну и посредничку помоћ за враћање руских војника из заробљеништва.
Регион
1 ч0
Свијет
1 ч0
Љубав и секс
1 ч0
Савјети
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму