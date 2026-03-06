Logo
Large banner

Стевановић реизабран за предсједника ГрО СНСД Зворник

Аутор:

АТВ

06.03.2026

18:07

Коментари:

0
Стевановић реизабран за предсједника ГрО СНСД Зворник
Фото: screenshot / rtrs

Зоран Стевановић, једногласно је изабран за предсједника Градског одбора СНСД Зворник.

Стевановић је ту функцију обављао и у претходном периоду.

Изборној конференцији СНСД у Зворнику је присуствовао предсједник СНСД Милорад Додик

Додик је истакао да СНСД у Зворнику траје и побјеђује.

"Јер смо окупљени, посвећени и не правимо промашаје, радимо онако како грађани очекују", навео је Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

СНСД

Zoran Stevanović

Зворник

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Влада Српске издваја 7,5 милиона КМ за инфраструктурне пројекте у Власеници

2 ч

0
Огласили се из Владе Српске о случају Владе Ђајића

Република Српска

Огласили се из Владе Српске о случају Владе Ђајића

3 ч

0
Након експлицитних снимака Мирјане Пајковић испливале и шок поруке

Република Српска

Само за одрасле: Појавили се нови снимци Мирјане Пајковић

6 ч

3
Посјета директора за операције Центра за спровођење закона у Југоисточној Европи (СЕЛЕЦ) МУП-у Српске

Република Српска

Будимир и Кострешевић са Георгиевом: МУП јесте и остаје професионалан партнер

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

37

Лото резултати 19. кола: Седам срећника добило по 14.000 КМ

20

27

Посљедњи витезови: Освета у рукама палих ратника

20

27

Американци објаснили шта значи "безусловна предаја" Ирана

20

25

Прегазио човјека аутом у дворишту, па побјегао: Комшије затекле ужас

20

20

Снажан земљотрес погодио Бугарску

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner