Стевановић реизабран за предсједника ГрО СНСД Зворник

Аутор:АТВ
06.03.2026
18:07
Коментари:0
Зоран Стевановић, једногласно је изабран за предсједника Градског одбора СНСД Зворник.
Стевановић је ту функцију обављао и у претходном периоду.
Изборној конференцији СНСД у Зворнику је присуствовао предсједник СНСД Милорад Додик
Додик је истакао да СНСД у Зворнику траје и побјеђује.
"Јер смо окупљени, посвећени и не правимо промашаје, радимо онако како грађани очекују", навео је Додик.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
