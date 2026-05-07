Додик о Кустурићу: Љубав коју је имао за породицу имао је и за Републику Српску

Лидер СНСД-а Милорад Додик изјавио је данас у Бањалуци да је покојни начелник Управе за ваздухопловство МУП-а Републике Српске Бобан Кустурић био велики патриота и да ће заувијек остати у срцима свих људи због свије велике хуманости.
Додик је рекао да Кустурић никада није одвајао Републику Српску од своје породице.
"Љубав коју је имао за породицу имао је и за Републику Српску. Био је велики патриота, одан и борио се до задњега дана", истакао је Додик на комеморацији поводом смрти Кустурића у Културном центру Бански двор којој су присуствовали званичници Републике Српске.
Додик је навео да је многе часове провео са Кустурићем и да је сигуран да је био најбољи пилот.
"Ниједан свој проблем никад није износио. Не могу да вјерујем да овдје стојим и да ово говорим. Одржао сам толико говора, али ово није говор, ово је мјесто на којем ћу рећи да ће он остати с нама. Толико људи је спасио, посао тежак, диван, али частан, јер спасавати људе само могу ријетки", нагласио је Додик.
Додик је рекао да су прилике као ова када се треба опростити од великог човјека одузимају дах и ријечи.
"Бобана сам знао годинама, знао много о њему, његовој породици, пријатељима, али нисам знао да је ишао ка овом тренутку", рекао је Додик.
Додик је навео да породици Кустурић остаје да буде поносна на човјека који није био само њихов већ свих.
"Остаје памћење и да не заборавимо Бобана Кустурића", поручио је Додик.
Комеморацији у Културном центру Бански двор, осим чланова породице Кустурић, присуствовали су предсједник Републике Српске Синиша Каран, предсједник Народне скупштине Ненад Ставандић, предсједник Владе Саво Минић, српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, директор Полиције Синиша Кострешевић, министри у Владе Републике Српске, представници јавног и политичког живота.
Бобан Кустурић биће сахрањен данас у 14.00 часова на Градском гробљу Врбања у Бањалуци.
Кустурић /52/ преминуо је 5. маја.
Обављао је послове пилота у Војсци Републике Српске од 1997. године до 2005. године.
Након тога, наставио је рад у Дирекцији за цивилну ваздушну пловидбу Републике Српске као шеф Спасилачке хеликоптерске јединице "САР" – Републике Српске.
Послове директора Хеликоптерског сервиса Републике Српске обављао је од 2008. године до априла 2025. године, а након његове реорганизације и формирања Управе за ваздухопловство, обављао је послове начелника Управе.
Кустурић је руководио бројним акцијама спасавања угроженог становништва у сњежним сметовима, поплавама и пожарима, које су захтјевале хитну евакуацију.
Јавност га памти и по готово свакодневним акцијама медицинског транспорта тешко болесних пацијената и трудница у велике клиничке центре, чиме су спасени многи животи.
Одликован је орденом Милоша Обилића који му је додијелио предсједник Републике Српске.
