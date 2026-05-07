Маричић за АТВ о иницијативи СНСД-а: Ниже нотарске накнаде за младе брачне парове

07.05.2026 09:43

директор Пореске управе Републике Српске и предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука
Влада Републике Српске подржала је иницијативу Градског одбора СНСД-а Бањалука да се измјенама прописа младим брачним омогући смањење нотарске накнаде при куповини прве некретнине.

"Градски одбор СНСД-а Бањалука као допринос демографској политици и останку младих у Републици Српској је покренуо иницијативу да се нотарски трошкови приликом куповине прве стамбене јединице смање што је било прихваћено у разговору са предсједником Нотарске коморе, а наравно и премијер Саво Минић је ту иницијативу прихватио", каже Горан Маричић, предсједник ГрО СНСД Бањалука и поручује:

"Рјешавање стамбеног питања као један од кључних услова за останак младих и оснивање породице и наравно стварање боље и стабилније будућности за младе у Српској је препозната од Владе и надам се да ће се ићи у том правцу да се измијене прописи који регулишу ову материју у смислу Закона о нотарској комори и уредби о накнадама који утврђују цјеновник односно вриједност овјере нотарских уговора приликом куповине прве стамбене јединице".

Ову иницијативу подржавају и у Нотарској комори.

Предсједник нотарске коморе Републике Српске Борислав Радић каже за АТВ да подржава иницијативу СНСД-а да се умање цијене нотарских услуга младим брачним паровима при куповини прве некретнине и вјерује да ће се убрзо доћи до прихватљивог рјешења.

"Ова иницијатива што се тиче нотара и Нотарске коморе је добродошла. Подржавамо иницијативу и вјерујем да ћемо наћи рјешење да и млади брачни парови могу остварити овај попуст. То је све у правцу овога што ради ИРБ са смањењем каматних стопа, што се покушава кроз измјене закона о ПДВ-у да се омогући поврат ПДВ-а за куповину прве некретнине, тако да је ова иницијатива иде у том правцу да се помогне младим брачним паровима да формирају породицу, да остану овдје и што лакше ријеше своје стамбено питање. Вјерујем да имамо могућности да врло брзо и врло једноставно дођемо до таквог рјешења", каже Радић.

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић сматра да треба у што краћем року утврдити одређени проценат умањења награде нотара и дефинисати услове које требају испунити млади брачни парови који купују први стамбени објекат, те тражи од Министарства правде и Нотарске коморе да се хитно укључе у реализацију наведене иницијативе и да рјешења донесу у што краћем року.

Важећим уредбама предвиђена су умањења од 50 одсто за лица која се налазе у стању социјалне потребе, а која су примаоци новчане помоћи, ратни војни инвалиди од I до IV категорије, чланови породице погинулих и несталих бораца Републике Српске, жртве ратне тортуре, цивилна лица са инвалидитетом која су корисници права на личну инвалиднину, лица која болују од ријетких болести и дјеца без родитељског старања.

