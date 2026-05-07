Каран: Бобан Кустурић остаће упамћен као врхунски професионалац и хуманиста

Аутор:АТВ
Предсједник Републике Српске Синиша Каран упутио је телеграм саучешћа породици преминулог Бобана Кустурића, који ће, како је истакао, остати упамћен као врхунски професионалац и хуманиста.
"Дубоко ме потресла вијест о смрти Бобана Кустурића, човјека чије име је постало симбол несебичности и истинског патриотизма. Бобан је својим подвизима у спасавању људских живота и добара поставио највише стандарде храбрости и пожртвованости", нагласио је предсједник Републике.
Каран је изразе најдубљег саучешћа упутио у своје и у име грађана Републике Српске, са искреним саосјећањем и дубоким поштовањем.
