Logo
Large banner

Каран: Бобан Кустурић остаће упамћен као врхунски професионалац и хуманиста

Аутор:

АТВ
07.05.2026 09:34

Коментари:

1
Синиша Каран, предсједник Републике Српске
Фото: АТВ

Предсједник Републике Српске Синиша Каран упутио је телеграм саучешћа породици преминулог Бобана Кустурића, који ће, како је истакао, остати упамћен као врхунски професионалац и хуманиста.

"Дубоко ме потресла вијест о смрти Бобана Кустурића, човјека чије име је постало симбол несебичности и истинског патриотизма. Бобан је својим подвизима у спасавању људских живота и добара поставио највише стандарде храбрости и пожртвованости", нагласио је предсједник Републике.

Каран је изразе најдубљег саучешћа упутио у своје и у име грађана Републике Српске, са искреним саосјећањем и дубоким поштовањем.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Синиша Каран

Бобан Кустурић

Комеморација Бобану Кустурићу

Културни центар Бански двор

Бањалука

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Радић за АТВ: Подржавамо умањење нотарских трошкова за куповину прве некретнине

Република Српска

Радић за АТВ: Подржавамо умањење нотарских трошкова за куповину прве некретнине

1 ч

1
Влада Републике Српске

Република Српска

Подржана иницијатива СНСД-а: Смањење нотарских услуга за младе брачне парове при куповини прве некретнине

1 ч

0
Влада Републике Српске

Република Српска

"Бошњачки атаци на имовину Српске и СПЦ"

2 ч

0
У Српској рођено 17 беба

Република Српска

У Српској рођено 17 беба

2 ч

0

  • Најновије

10

44

Будимир: Бобан је био не само колега, већ брат

10

42

Акција у Живиницама: Претресају се објекти Наила Јусића

10

36

"Крузер смрти" плови ка Тенерифима

10

23

Овај четвртак једном знаку доноси прави мир

10

17

Емотивни опроштај БХДЦА од Кустурића: Његово име је синоним за храброст

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner