Који народни посланици нису гласали за декларацију о затварању ОХР-а

Аутор:АТВ
Коментари:1
Народни посланик Срђан Мазалица каже да је дјеловање високих представника у БиХ условљено међународном подршком, али и јединством политичке сцене у Републици Српској. Управо је неслога је ојачала позицију Кристијана Шмита.
"Када је Мирослав Лајчак наметнуо измјене Закона о Савјету министара и Пословника о раду ПС БиХ ми то нисмо прихватили. Тада смо имали јединство. Тада су ПДП, СДС заједно са нама одбацили то. Имали смо заједничке митинге. Од тада све до одласка Валентина Инцка, барем када је у питању Република Српска, није било коришћења бонских овлашћења. Инцко је наметнуо измјене Кривичног закона које нису биле прихваћене од страних амбасада и није било примјене тих измјена донедавно. Такође спремамо и захтјев за оцјену уставности и тог закона", каже Мазалица.
Он подсјећа да je у периоду од 2021. до данас било доста закључака који су тражили јединство у Републици Српској и учвршћивање позиције пред канцеларијом ОХР-а.
"За те закључке нису гласали СДС и ПДП. Ми смо тада имали подијељену ситуацију, не овакво јединство какво смо сада имали. То је утицало на то да позиција Кристијана Шмита буде јача јер он има подршку САД и читавог политичког запада, али и одређених опозиционих кругова који нису били против именовања новог високог представника. Молим колеге да прихвате неке реалности и да сада покушамо бити јединствени. Морамо признати да наши велики напори на међународном плану у објашњавању ситуације доприноси томе да се затвара та канцеларија ОХР-а".
Мазалица је споменуо и посланике у Народној скупштини који нису гласали за ову декларацију.
"Од 60 посланика, 57 је гласало. Небојша Вукановић је сједио у сали и није гласао. Није била извучена картица, био је у сали он и Загорка Граховац. Савановић и Вучинић мислим да нису били у сали. Један посланик СДС-а, по мени нема логике да он није хтио да гласа за декларацију. Он је трећи. Посланик сједи, није гласао ни за ни против, нити је суздржан. Он само сједи и не гласа. То се јасно види на извјештају о гласању", рекао је Мазалица.
