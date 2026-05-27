Logo
Large banner

Који народни посланици нису гласали за декларацију о затварању ОХР-а

Аутор:

АТВ
27.05.2026 22:40

Коментари:

1
Који народни посланици нису гласали за декларацију о затварању ОХР-а

Народни посланик Срђан Мазалица каже да је дјеловање високих представника у БиХ условљено међународном подршком, али и јединством политичке сцене у Републици Српској. Управо је неслога је ојачала позицију Кристијана Шмита.

"Када је Мирослав Лајчак наметнуо измјене Закона о Савјету министара и Пословника о раду ПС БиХ ми то нисмо прихватили. Тада смо имали јединство. Тада су ПДП, СДС заједно са нама одбацили то. Имали смо заједничке митинге. Од тада све до одласка Валентина Инцка, барем када је у питању Република Српска, није било коришћења бонских овлашћења. Инцко је наметнуо измјене Кривичног закона које нису биле прихваћене од страних амбасада и није било примјене тих измјена донедавно. Такође спремамо и захтјев за оцјену уставности и тог закона", каже Мазалица.

Он подсјећа да je у периоду од 2021. до данас било доста закључака који су тражили јединство у Републици Српској и учвршћивање позиције пред канцеларијом ОХР-а.

"За те закључке нису гласали СДС и ПДП. Ми смо тада имали подијељену ситуацију, не овакво јединство какво смо сада имали. То је утицало на то да позиција Кристијана Шмита буде јача јер он има подршку САД и читавог политичког запада, али и одређених опозиционих кругова који нису били против именовања новог високог представника. Молим колеге да прихвате неке реалности и да сада покушамо бити јединствени. Морамо признати да наши велики напори на међународном плану у објашњавању ситуације доприноси томе да се затвара та канцеларија ОХР-а".

Мазалица је споменуо и посланике у Народној скупштини који нису гласали за ову декларацију.

"Од 60 посланика, 57 је гласало. Небојша Вукановић је сједио у сали и није гласао. Није била извучена картица, био је у сали он и Загорка Граховац. Савановић и Вучинић мислим да нису били у сали. Један посланик СДС-а, по мени нема логике да он није хтио да гласа за декларацију. Он је трећи. Посланик сједи, није гласао ни за ни против, нити је суздржан. Он само сједи и не гласа. То се јасно види на извјештају о гласању", рекао је Мазалица.

Гласање о затварању ОХР-а у БиХ

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Срђан Мазалица

ОХР

опозиција

нсрс

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Невјероватан снимак из села код Кнежева: Медвједићи у акцији

Занимљивости

Невјероватан снимак из села код Кнежева: Медвједићи у акцији

1 ч

0
Душко Тошић није насилно ушао у стан Јелена Карлеуше, огласио се адвокат који каже да је стан и његов

Сцена

Дјевојка Душка Тошића млађа од њега 10 година: Ево шта је рекла Карлеуша

1 ч

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик: Иза заједничког текста Билта и Петрича о гашењу ОХР-а крије се веома опасна теза

2 ч

2
Ковачевић: Шмит више нема подршку за било какве одлуке

Република Српска

Ковачевић: Шмит више нема подршку за било какве одлуке

2 ч

1

Више из рубрике

Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик: Иза заједничког текста Билта и Петрича о гашењу ОХР-а крије се веома опасна теза

2 ч

2
Ковачевић: Шмит више нема подршку за било какве одлуке

Република Српска

Ковачевић: Шмит више нема подршку за било какве одлуке

2 ч

1
Флин: Ми из Института Голд смо дио рјешења и имамо велики утицај

Република Српска

Флин: Ми из Института Голд смо дио рјешења и имамо велики утицај

2 ч

2
Тришић Бабић: Не отварамо само Голд институт, већ простор за нове идеје, сарадњу и пријатељства

Република Српска

Тришић Бабић: Не отварамо само Голд институт, већ простор за нове идеје, сарадњу и пријатељства

3 ч

0

  • Најновије

23

10

Трофеј иде у Енглеску: Кристал Палас освојио Конференцијску лигу

23

07

Нови сточарски див: Гради се комплекс за 22 хиљаде говеда

22

57

"СНСД има више од 40 одсто подршке, комплетна опозиција испод 30 одсто"

22

52

Јанша потврдио: Постигнут коалициони договор

22

48

Уз овај трик добићете најхрскавији помфрит из рерне

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner