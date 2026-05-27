Ковачевић: Шмит више нема подршку за било какве одлуке

Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић оцијенио је да су изјаве бивших представника Карла Билта и Волфганга Петрича, те САД о томе да ОХР треба затворити потврда велике побједе предсједника СНСД-а Милорада Додика.
Ковачевић је рекао да је занимљиво да је Билтова и Петричева изјава услиједила дан након што је Народна скупштина Републике Српске усвојила декларацију да ОХР треба затворити
"Написали су да треба да се затвори Канцеларија високог представника, да не треба уопште размишљати о томе ко ће бити нови, него да треба размишљати о новој страници за БиХ и о томе да домаћи представници преузму доношење одлука. Ако узмемо да постоји такав став и у САД, који су до сада били главни спонзори и главни патронати високог представника, онда морамо да констатујемо једну веома једноставну ствар - да је то једна велика побједа Милорада Додика”, констатовао је Ковачевић за РТРС.
Додик је, према његовим ријечима, једини политичар који 20 година говори само о том концепту за БиХ, што се нигдје у Сарајеву није могло чути.
"У овом тексту који су написали Петрич и Билт у којем они сада сматрају да све оно што су били задаци које су они негдје имагинарно замислили о том такозваном грађењу нације БиХ, која је немогућа и која се никада неће догодити, да они сада те задатке желе да пребаце на Брисел", навео је Ковачевић.
Он је додао да Петрич и Билт желе да искључе ту причу и направе нову у којој Брисел треба да испоставља те услове пред БиХ, а да онда, како они кажу, БиХ докаже да ли је у Европи.
"Ми смо одувијек у Европи. Неће нам сигурно Карл Билт одређивати јесмо ли ми у Европи. Једино можда неки нови географ који ће да направи неку нову карту Европе. Али ја не желим да прихватим да је Карл Билт већи Европљанин од мене или од било кога у Сарајеву, било кога у Тузли, Мостару или било гдје", рекао је Ковачевић.
Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић рекао је да српски представници у институцијама на нивоу БиХ, па тако и Парламентарној скупштини у првом реду штите интересе Републике Српске, као и и Устав и уставну структуру БиХ, али да проблем представљају захтјеви политичког Сарајева да се ове институције баве темама које нису у њиховој надлежности.
"Па онда опет од нас праве чудовишта како ми нешто не дамо, како ми нећемо, како ми блокирамо", истакао је Ковачевић, подсјећајући да је Уставом јасно одређено за шта се БиХ пита, а за шта не, односно да се јасно зна шта је надлежност БиХ, шта Републике Српске, а шта Федерације БиХ.
Према његовим ријечима, у политичком Сарајеву то покушавају да игноришу и желе да БиХ одлучује о свему, иако за то није надлежна.
"И онда вам долазе иницијативе, напримјер, о надлежности за здравство, и кад им кажете да то није надлежност БиХ, онда они покушавају од вас да направе некакво чудовиште", изјавио је Ковачевић за РТРС.
Он је поручио да ФБиХ има своју Владу и Парламент, због чега на нивоу БиХ треба престати губити вријеме на питања са којима овај ниво БиХ нема никакве везе.
Наводећи да је Устав одредио да је БиХ асиметрична федерација, састављена од ФБиХ и Републике Српске, Ковачевић је позвао федералне представнике да, уколико стварно желе да се нешто ријеши, то рјешавају тамо гдје је Устав одредио.
Ковачевић је рекао да није представник "горе у Сарајеву", већ представник Републике Српске и у Парламентарној скупштини БиХ, и у Парламентарној скупштини ОЕБС-а, Бриселу, Вашингтону, Тел Авиву или било гдје друго у свијету.
"Увијек је потпуно јасно кога ја представљам и немам проблем да се договорим са било ким у Сарајеву. Напротив, желим да се договорим. Желим да све оно што је надлежност БиХ сви схватимо озбиљно и да у складу са својим надлежностима све оно што треба ми да ријешимо у Парламентарној скупштини или у Предсједништву БиХ или у Савјету министара или у било којој другој заједничкој институцији како бисмо помогли људима у БиХ", рекао је Ковачевић.
Он је истакао да је проблем у захтјевима из Сарајева да се ниво заједничких институција бави темама које нису надлежност БиХ.
Као примјер, Ковачевић је навео приједлог смањења акциза на гориво, које се дијеле између ФБиХ и Републике Српске.
"Логично је да о томе одлучују они о чијим приходима се ради", рекао је Ковачевић и додао да су представници СНСД-а у Парламентарној скупштини истакли спремност да се интервенише по овом питању, али да није било партнера у Сарајеву.
У Сарајеву је, каже Ковачевић, била само једна једина жеља и то је дошло у парламентарну процедуру, нажалост, уз подршку опозиције из Републике Српске, да се мјесто одлучивања из Републике Српске и Федерације пребаци у Сарајево, што представници СНСД-а не могу дозволити.
Ковачевић је истакао да Република Српска има политичку структуру која је спремна да води дијалог и да се договара, што је и доказала.
"Кад год смо имали партнера с којим се може разговарати, ми смо се договарали, ми смо правили договоре, ми смо правили кораке. Некад мало спорије, некад мало брже", рекао је Ковачевић и подсјетио да је на почетку овог мандата консензусом усвојен значајан број закона, захваљујући чему је БиХ добила статус кандидата за чланство у ЕУ, преноси Срна.
Ковачевић је истакао да је Шмит раније имао подршку за све што је радио од много озбиљних адреса, али да Република Српска није поклекла у борби против њега, иако се борила не само против Шмита, него и свих оних које представља и који га подржавају.
Он је подсјетио да је Шмит према свом нахођењу мијењао законе и процедуре у БиХ, кршећи при том Устав БиХ, те истакао да није успио у намјери да уништи Републику Српску.
"Политиком Милорада Додика, коју су спроводили и Милорад Додик и Жељка Цвијановић и Ана Тришић Бабић и још нас неколико, дошли смо до тога да Кристијан Шмит одлази. Дакле, то је нешто што ми дефинитивно сматрамо успјехом", рекао је Ковачевић за РТРС.
Наводећи да Шмит није био легитимно изабран, Ковачевић је истакао да у Уставу БиХ иначе не постоји високи представник, али да се наводи у Анексу 10 Дејтонског споразума гдје је дефинисано да високог представника бирају стране потписнице овог Анекса, између осталог и Република Српска.
У Анексу Дејтонског споразума наведено је и да се високи представник бира релевантном резолуцијом Савјета безбједности УН и да има мандат не да интервенише него да модерира.
Ковачевић је рекао да Република Српска као потписник Дејтонског споразума и Анекса 10 нема против модерације.
Ковачевић је подсјетио да је Шмит наметнуо измјене Кривичног закона, потпуно против Устава и Дејтонског споразума након чега је суђен и прогањан предсједник Републике Српске Милорад Додик.
"Дакле, неко ко је изабран од народа Републике Српске да води Републику Српску, да води овај народ, па су на крају дошли до тога да му одузму позицију коју му је народ на изборима дао?", упитао је Ковачевић.
Он је рекао да тиме поништена изборна воља и српског народа и свих грађана Републике Српске.
Ковачевић је подсјетио да је СНСД убједљиви побједник прошлих општих избора у БиХ са највише освојених гласова, што говори о демократском легитимитету странке.
"И онда нама каже неки Дино, Пинокио, Конаковић, како га већ зову – `ми ћемо њих да побришемо гумицом`!?. Па не ради се ту о нама. Ту се ради о демократском легитимитету који ми представљамо. А кад говоримо о Сарајеву и нивоу БиХ, ми не представљамо само наше бираче. Ми смо израз воље Републике Српске и српског народа. И онда ти нама притиш некаквим багерима, некаквим глупостима. И наравно, онда они кажу неће да преговарају са нама", рекао је Ковачевић.
Он је додао да је СНСД посљедња адреса коју у оваквим околностима треба питати за договор.
Када је у питању избор новог високог представника, Ковачевић је истакао да, што се Републике Српске тиче, он није потребан.
"Нас високи представник никакав не занима", поручио је Ковачевић, али да ће се Република Српска понашати у складу са Дејтонским споразумом и резолуцијама Савјета безбједности УН.
Ковачевић је истакао да никаква интервенција са стране не може да замијени договор домаћих изабраних политичара, на шта се често ослања политичко Сарајево.
"Дакле, то је нешто што треба коначно да се догоди. Да се ослободимо оних који намећу одлуке у било чијем интересу, па макар било и у интересу Републике Српске. И да једноставно представници Републике Српске, представници Федерације, представници три конститутивна народа, како је Устав одредио, сједну и договарају се. Па око неких ствари се нећемо договорити можда никада, око неких ствари ћемо се договорити одмах. Али, то је једини начин на који треба да функционише било која земља", закључио је Ковачевић.
