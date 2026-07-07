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Невјероватно! Погледајте како је Меси промашио други пенал на Мундијалу

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 19:08

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Голман Египта брани пенал Леу Месију на утакмици Аргентина Египат на Свјетском првенству
Фото: Tanjug / AP / Chris Carlson

Лионел Меси је промашио и други пенал на Свјетском првенству, након што му је у 19. минуту сусрета осмине финала против Египта, голман Шобаир зауставио ударац са бијеле тачке.

Након што је био непрецизан против Аустрије у групној фази, најбољи аргентински играч се није прославио ни против Египта.

У 17. минуту Таљјафико је пао у казненом простору након контакта с противничким играчем, а судија Летексије је одмах показао на пенал.

Меси је преузео одговорност, али Шобаир је сјајно прочитао и одбранио његов ударац.

Промашени пенал Месија погледајте овдје.

Осим тога, Меси је постао први играч у историји који је промашио два пенала на једном Мундијалу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Лео Меси

Аргентина

пенал

Свјетско првенство 2026

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