Невјероватно! Погледајте како је Меси промашио други пенал на Мундијалу

Аутор:АТВ редакција
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Лионел Меси је промашио и други пенал на Свјетском првенству, након што му је у 19. минуту сусрета осмине финала против Египта, голман Шобаир зауставио ударац са бијеле тачке.
Након што је био непрецизан против Аустрије у групној фази, најбољи аргентински играч се није прославио ни против Египта.
У 17. минуту Таљјафико је пао у казненом простору након контакта с противничким играчем, а судија Летексије је одмах показао на пенал.
Меси је преузео одговорност, али Шобаир је сјајно прочитао и одбранио његов ударац.
Промашени пенал Месија погледајте овдје.
Осим тога, Меси је постао први играч у историји који је промашио два пенала на једном Мундијалу.
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