Борац - Левски: Кладионице дале предност бугарској екипи

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери бањалучког Борца вечерас дочекују екипу Левског из Софије у првој рунди квалификација за Лигу шампиона.
Кладионице уочи овог дуела предност дају екипи Левског која је, према букмејкерима, фаворит у бањалучком окршају двије екипе.
Ипак, терен ће као и увијек бити једино мјерило квалитета, а “црвено плави” поручили су да ће дати све од себе да упишу побједу.
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