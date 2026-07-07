Борац - Левски: Кладионице дале предност бугарској екипи

Кладионице уочи овог дуела предност дају екипи Левског која је, према букмејкерима, фаворит у бањалучком окршају двије екипе.

Ипак, терен ће као и увијек бити једино мјерило квалитета, а “црвено плави” поручили су да ће дати све од себе да упишу побједу.