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Борац - Левски: Кладионице дале предност бугарској екипи

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 18:23

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Борац-Левски
Фото: Ustupljena fotografija

Фудбалери бањалучког Борца вечерас дочекују екипу Левског из Софије у првој рунди квалификација за Лигу шампиона.

Кладионице уочи овог дуела предност дају екипи Левског која је, према букмејкерима, фаворит у бањалучком окршају двије екипе.

Ипак, терен ће као и увијек бити једино мјерило квалитета, а “црвено плави” поручили су да ће дати све од себе да упишу побједу.

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Тагови :

ФК Борац

Левски Софија

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Борац - Левски: Кладионице дале предност бугарској екипи

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