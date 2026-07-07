Logo

Безбједносне мјере на највишем нивоу: Навијачи Левског пристижу код стадиона у Бањалуци

Аутор:

АТВ редакција
07.07.2026 16:19

Коментари:

0
Навијачи Левског у Бањалуци пред меч са Борцем
Фото: ATV

Прве групе навијача Левског из Софије полако пристижу на паркинг код јужне трибине Градског стадиона на којем ће вечерас снаге одмјерити фудбалери Борца и Левског у квалификацијама за Лигу шампиона.

Безбједносне мјере подигнуте су на највиши могући ниво.

Подсјећамо, фудбалери бањалучког Борца дочекаће вечерас у Првом колу квалификација за Лигу шампиона бугарског шампиона Левски из Софије.

Тренер Бањалучана Винко Мариновић раније је рекао да Левски има квалитет и одличне индивидуалце, али да вјерује да екипа Борца може изборити позитиван резултат уколико буду сконцентрисани.

Уколико Борац избори пласман у Друго коло, ривал ће му бити побједник двомеча Витебск - Универзитатеа Крајова.

У случају да Левски буде бољи, шампион БиХ ће европски пут наставити у другом колу квалификација за Лигу конференције. Евентуални противник биће му поражени из двомеча Петрокуб - Егнатија.

Меч на Градском стадиону у Бањалуци почеће у 20.30 часова, а очекује се и долазак навијача "Левског".

Реванш меч предвиђен је наредне седмице у Софији.

Гдје је пренос?

Навијачи Борца прије неколико дана добили су сјајне вијести када је у питању пренос утакмице.

Пренос је овај пут организован на Радио-телевизији Републике Српске, што ће свакако гледаоцима олакшати праћење утакмице.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Борац Левски

Борац Левски пренос

Лига шампиона

фудбалер

Бањалука

Коментари (0)

Више из рубрике

Реакција селектора Бразила Карла Анчелотија током утакмице групе Ц Свјетског првенства у фудбалу између Бразила и Хаитија у Филаделфији, петак, 19. јун 2026.

Фудбал

Карло Анћелоти остаје селектор Бразила до 2030. године

3 ч

0
Ружа

Фудбал

Камионом усмртио младог фудбалера, покренута истрага

6 ч

0
Далибор Драгић

Фудбал

Далибор Драгић играо и за Борац и за Левски: Открио коме даје предност

7 ч

0
ФК Борац

Фудбал

Борац - Левски: Гдје је пренос уживо

8 ч

0

  • Најновије

18

48

Сакић: Комисија за очување националних споменика је питање спољне политике, Уставни суд нема везе с тим

18

36

Норвешку покосио вирус, у тешком су проблему

18

28

Зељковић пред Левски: Вјерујем у Борац, екипа која има квалитет и карактер

18

24

Саво Минић: Милорад Додик ће 9. јануара говорити као предсједник Владе Српске

18

23

Борац - Левски: Кладионице дале предност бугарској екипи

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима