Далибор Драгић играо и за Борац и за Левски: Открио коме даје предност

Screenshot / YouTube

Фото: Screenshot / YouTube

Фото: Screenshot / YouTube

И једни и други су оптимистични пред овај сусрет, а прије тридесетак година један играч рођен у Приједору бранио је боје оба клуба.

Ријеч је о дефанзивцу Далибору Драгићу, који је био члан сениорске екипе Борца, да би неколико година касније обукао дрес актуелног бугарског шампиона.

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Са овим клубом је освојио пет трофеја – три у шампионату и два у куп-такмичењу, а сада је стигао у Бањалуку како би погледао вечерашњи окршај.

"Био сам на посљедњој утакмици против Лудогореца, након које је била додјела титуле. Наско Сираков ме је позвао. Дуго смо чекали. 17 година је дуго вријеме. Рекао сам Хулију Веласкезу да сам играо у тиму, да сам три пута био првак Бугарске, као и двоструки освајач Купа. Рекао сам му да су, када је стигао, сви у Бугарској били скептични, а он нам је донио највећу радост коју смо чекали 17 година и да сам му захвалан на томе", рекао је за бугарске медије Драгић, чији је саиграч у црвено-плавом табору био актуелни стратег Борца Винко Мариновић.

"Екипа игра много јаче код куће. Имају искусне играче, ту је Милош Јојић, бивши играч Борусије и Партизана, као и неколико странаца. Овдје ће играти агресивно. Прије двије године су играли у групама Конференцијске лиге. Левски је веома јака екипа, са сјајним навијачима, тако да ће Борац сигурно имати веома тежак задатак", ријечи су Драгића, који је предност ипак дао Левском.

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"Мислим да је Левски на правом путу са управом, са Наском Сираковим, Хулијом Веласкезом и његовим тренерским штабом. Мислим да је вријеме Лудогореца прошло. Сада је наше вријеме. Читао сам о Левском - знам да је доведено 4-5 нових играча. Вјерујем да ће све бити у реду. Левски ће заувијек бити у мом плавом срцу. Можда ћу доћи у Софију на реванш против Борца. Надам се да ће успјети да се пласирају у главну фазу Лиге шампиона и вјерујем да ће у овом двомечу да буду успјешнији", истакао је Драгић за медије у Бугарској, а пренио "Глас Српске".

Одлука о путнику у наредну фазу пашће 14. јула на софијском стадиону Георги Аспарухов.