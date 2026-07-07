Тарик Мухаремовић једним захтјевом "заледио" Јувентус

Преговори између Јувентуса и Тарика Мухаремовића су заустављени након што је репрезентативац Босне и Херцеговине тражио цифру на коју Стара дама није пристала.

Иако се трансфер сјајног бх. дефанзивца у Јувентус чинио као готова ствар, преговори између торинског гиганта и Мухаремовића су стали и тешко да ће се наставити. Разлог је цифра коју је тражио 23-годишњи стопер.

Јувентус је био спреман платити 18 милиона евра за репрезентативца Босне и Херцеговине, Сасуоло је већ пристао, а Тарику је понуђен петогодишњи уговор вриједан 2.2 милиона евра по сезони.

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Међутим, он је тај износ, тврде Италијани, одбио и поставио је своје услове. Тарик је наводно тражио плату од 3.5 милиона евра нето по сезони.

Ту цифру му Бианцонери нису жељели дати. Сматрају да је превелика и разговори о трансферу су заустављени, преноси СпортСпорт.