Американцима не помаже ни ФИФА, Белгија немилосрдна

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Белгије пласирали су се у четвртфинале Свјетског првенства побједом над селекцијом домаћина Сједињеним Америчким Државама резултатом 4:1 (2:1).
Овај меч био је најконтроверзнији на Мундијалу због хаоса насталог након што је ФИФА, на позив предсједника САД Доналда Трампа, поништила црвени картон Фоларина Балогуна.
Фудбалски свијет је већински био згрожен таквим преседаном у режији ФИФА и веровало се да се наочиглед планете протежира једини преотали домаћин на СП.
Међутим, цјелокупна ситуација је само пробудила инат код Белгијанаца, који су дословно од прве до посљедње секунде доминирали над екипом САД.
Белгија је од самог старта показала да неће дозволити да дешавања ван терена утичу на игру. Већ у првом минуту Тимоти Кастањ је озбиљно запријетио ударцем са дистанце, да би само минут касније Шарл де Кетелар главом натјерао Метјуа Фриза на нову интервенцију.
Послије пропуштене велике прилике Јурија Тилеманса у осмом минуту, Белгијанци су већ у наредном нападу стигли до вођства. Леандро Тросар је убацио, Николас Раскин спустио лопту пред гол, а Де Кетелар из непосредне близине затресао мрежу за 1:0.
Американци практично нису постојали у уводних двадесетак минута, а једини проблем за Белгију представљала је повреда Амадуа Онане, који је морао да напусти терен.
САД су изједначиле из готово ничега у 31. минуту. Малик Тилман је извео слободан ударац са око 20 метара, лопта је погодила Ханса Ванакена у живом зиду, промијенила правац и преварила Тибоа Куртоу за 1:1.
Ипак, радост домаћих трајала је свега два минута. Тросар је поново био креатор акције, одлично је центрирао са лијеве стране, а Де Кетелар надвисио Тима Рима и главом погодио за 2:1.
Белгија је до одласка на одмор могла и до убједљивије предности, док је Балогун, упркос огромној пажњи коју је изазвао његов наступ, остао потпуно непримјетан и пропустио најбољу прилику Американаца.
Домаћи тим је агресивније отворио друго полувријеме, али је питање побједника практично ријешено у 57. минуту. Голман Фриз истрчао је далеко од свог гола и оклијевао са испуцавањем, Де Кетелар му је одузео лопту, а Ванакен са велике удаљености погодио празну мрежу за 3:1.
Послије тог поготка Белгија је потпуно контролисала дешавања на терену. Американци нису успјевали да пронађу начин да угрозе Куртоу, а додатни проблем представљала је повреда Кристијана Пулишића, који је морао раније да напусти игру.
Балогун је у 82. минуту имао најбољу прилику да врати неизвјесност, али је изгубио дуел један на један са Куртуом.
Коначан резултат поставио је Ромелу Лукаку у трећем минуту надокнаде. Искористио је нову грешку америчке одбране и рутински погодио за коначних 4:1, чиме је Белгија на најбољи могући начин одговорила на све што је претходило утакмици и изборила место међу осам најбољих репрезентација свијета.
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