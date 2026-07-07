Европи пријети мегапотрес, ризичан град који наши људи обожавају

Аутор:АТВ редакција
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Жестоки потреси који су однијели на хиљаде живота у Венецуели, али и земљотреси који су услиједили у Грчкој, поново су изазвали страх да европским градовима пријети разоран потрес.
Научници упозоравају да се велика пријетња назире даље на истоку. Турска метропола Истанбул, у којој живи 16 милиона људи, налази се дуж опасне линије расједа, и могла би да буде епицентар мегаземљотреса.
Према Марку Бохнхофу, научнику у њемачком Истраживачком центру за геонауке, сеизмички записи указују на то да се велики земљотреси јављају у Истанбулу отприлике сваких 250 година.
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Посљедњи значајан догађај датира из 1766. године, што значи да је регион већ премашио очекивани временски оквир за још један снажан земљотрес.
"Вјероватноћа мегаземљотреса у наредних неколико деценија је чак 80 процената", објашњава Бохнхоф, наводећи податке из више геолошких модела.
Сеизмолог Наци Горор дели ову забринутост, упозоравајући да је 100.000 зграда у Истанбулу изложено великом ризику од урушавања у великом земљотресу.
"Стотине хиљада људи ће умријети", рекао је Горор новинарима, наглашавајући да ни локална власт, ни становници изгледа не схватају у потпуности јачину пријетње.
Упркос строгим грађевинским прописима који имају за циљ припрему за велики земљотрес, усклађеност остаје ниска. Многе структуре нису изграђене да издрже подрхтавање велике магнитуде, а више од милион домова и пословних објеката тренутно је класификовано као ризично.
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Професор геологије Сукру Ерсој са Техничког универзитета Јилдиз упозорава да Истанбул није спреман за потрес. Чак и уз правилно урбанистичко планирање, густа насељеност града отежава ублажавање штете.
Турски министар урбаног развоја Мурат Курум такође је признао да ће се инфраструктура Истанбула борити да издржи снажан земљотрес.
Расјед који пролази испод Мраморног мора није ослободио значајну сеизмичку енергију деценијама. Геофизичар Дитрих Ланге из Центра за истраживање океана описује ово као темпирану бомбу.
"То је као опруга која се протеже, што дуже остаје под напетошћу, то се више енергије гради", објашњава Ланге.
"Јаз од 30 километара испод Мраморног мора, само 15 километара од Истанбула, једна је од слабих тачака које изазивају највише забринутости", рекао је Ланге.
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Опсерваторија за земљотрес "Кандили" процјењује да постоји вјероватноћа од 60 процената да ће се до 2030. године догодити земљотрес магнитуде 7 или више степени по Рихтеру. Ако би земљотрес магнитуде 8 или 9 погодио град, то би могло да изазове широко уништење, са штетом која досеже милијарде.
Са све већим научним доказима који указују на сценарио високог ризика, стручњаци наглашавају потребу за хитном акцијом, а ово су ставке које могу да помогну:
Али вријеме истиче. Питање више није да ли ће се Истанбул суочити са великим земљотресом - већ када.
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Турску је 2022. године посјетило око 360.000 српских туриста, што је повећање од 50 одсто у односу на претходну годину. До почетка 2023. године, у Турску је у прва два мјесеца отпутовало више од 26.000 српских туриста.
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