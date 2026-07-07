Мушкарац из БиХ колегу напао ножем, па га опљачкао

Аутор:АТВ редакција
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Припадници полиције аустријског Филаха ухапсили су држављанина Босне и Херцеговине након насилног напада и пљачке, која се десила јуче, 5. јула 2026. око 18:55 часова.
Наиме, у граду Филах дошло је до насилног сукоба између двојице познаника. С једне стране је био 43-годишњи држављанин БиХ, док је с друге био његов 40-годишњи познаник. Повод свађе била је, како се претпоставља, новчана потраживања.
Током сукоба, 43-годишњи држављанин Босне и Херцеговине најприје је напао свог 40-годишњег познаника ножем. Жртва је ухватила сјечиво и том приликом задобила повреде на руци.
Затим је 43-годишњак ударио мушкарца васер-вагом по глави, усљед чега је овај изгубио свијест.
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Како је нападач знао да жртва у стану чува већу количину готовине, нападач је претражио просторије и побјегао са новцем, и то аутомобилом жртве.
Полиција је одмах покренула потрагу и убрзо га пронашла на кућној адреси у Филах Ланд, гдје је ухапшен. Смјештен је у притворски центар полиције у Филаху.
Жртва је превезена возилом хитне помоћи у “ЛКХ Филах”. Украдени новац још увијек није пронађен. Током истраге заплијењена је само мања количина наркотика. Даља истрага је у току, преносе Независне.
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