Продаје се некадашњи понос Југославије: Гигант освануо на малим огласима

Аутор:АТВ редакција
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На огласнику Њушкало појавила се понуда за продају бивше фабрике папира у Белишћу по цијени од 19 милиона евра.
Индустријски комплекс, који је деценијама био симбол локалне привреде, простире се на 255.000 квадратних метара.
На интернет огласнику Њушкало се појавила необична понуда. Бивша фабрика папира у Белишћу продаје се за 19 милиона евра. Фабрика папира у Белишћу почела је са радом 1960. године, а производња је званично завршена у новембру прошле године.
Простор бивше фабрике продаје компанија ДС Смитх која је белишћанску фабрику преузела 2015. године. Из ДС Смитха умирују јавност и наводе да њихова фабрика амбалаже у Белишћу и даље наставља са радом, штавише, у њу је у току улагање од 15 милиона евра.
Међутим, пажњу јавности привукао је оглас објављен на интернет огласнику Њушкало у којем је оглашена продаја великог индустријског комплекса површине 255.000 квадратних метара, преноси Мондо.рс.
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Ријеч је о цјеловитој индустријској локацији са постојећим објектима, развијеном инфраструктуром и свим потребним прикључцима, што будућем инвеститору отвара могућност брзе пренамијене простора и покретања нове производње.
Комплекс се налази у индустријској зони у Белишћу, на локацији која је деценијама била синоним за папирну индустрију и привредни развој града. Оглас је објављен посредством компаније ЦБРЕ, једне од највећих свјетских компанија за комерцијалне некретнине и инвестиције.
У продају је укључено 13.725 квадратних метара затвореног простора, укључујући радионице, производне хале и објекат за припрему сировина. У огласу пише да ће индустријска опрема бити уклоњена прије продаје, чиме ће нови власник имати могућност прилагођавања простора сопственим потребама.
Локација располаже и развијеном инфраструктуром високог капацитета, што значајно смањује вријеме и трошкове евентуалне пренамијене или покретања производње. Између осталог, истичу се снажни енергетски и гасни капацитети, због чега је простор погодан и за енергетски захтевне пројекте попут индустријске производње или дата центара.
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