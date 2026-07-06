Повлачи се популарна кобасица: Изазива озбиљне болести - отказују и бубрези

Аутор:АТВ редакција
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Округ Гетинген у Њемачкој и званична државна платформа за повлачење хране издали су хитно упозорење грађанима да не конзумирају одређене сирове кобасице произвођача "Флеисшварен Валуф", због присутне бактерија која може да изазове озбиљне врсте болести код људи.
Значајан дио контаминираних производа био је у продаји у продавницама великог трговачког ланца Реве, а разлог за повлачење је присуство изузетно опасних микроорганизама, саопштава платформа Лебенсмителварнунг.де.
Током редовних контрола, у узорцима из дневне производње откривена је Ешерихија коли (СТЕЦ), која производи шигатоксин, познатија под медицинским називом ЕХЕЦ.
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Ова специфична варијанта бактерије производи снажан ћелијски токсин (шигатоксин) који може изазвати изузетно озбиљне болести код људи, преноси Информер.
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