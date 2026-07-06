Србин стао у погрешну колону на граници са Хрватском, одмах кажњен

Аутор:АТВ редакција
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"Платио сам казну јер сам на граничном прелазу грешком стао у ред за возила ЕУ", признао је један корисник друштвене мреже Икс и на тај начин потврдио веома честу ситуацију која се дешава на граничним прелазима између Србије и Хрватске.
Многи возачи, покушавајући да што брже пређу границу, направе саобраћајни прекршај који их може коштати 60 евра или упола мање ако казну плате на лицу мјеста.
На први поглед делује као безазлена грешка на граничном прелазу - једна колона је краћа, друга дужа, па возачи инстинктивно бирају ону траку у којој ће, како верују, брже стићи на ред.
Међутим, управо таква одлука представља саобраћајни прекршај који се на граници са Хрватском, као чланици ЕУ – новчано кажњава.
"Платио сам казну јер сам на граничном прелазу грешком стао у ред за возила ЕУ", потврђује и илуструје шта му се догодило приликом уласка у Хрватску један корисник мреже Икс.
Потом признаје да се "залетио" и "није гледао шта пише". Корисник ове друштвене мреже, у размени коментара са осталима констатује да је “казна симболична” јер, како је навео, “може и да се преполови на 30 евра ако се плати на лицу места”.
Уз то, он је на питање другог корисника X мреже одговорио да није било потребе да иде у рикверц и да се на том граничном прелазу враћа у колону за "All passports", већ да се плаћањем казне на лицу места граница прелази и у траци у којој је направио овај прекршај.
Како смо раније писали, према објашњењу хрватског Министарства унутрашњих послова, држављани Србије и других земаља које нису чланице ЕУ требало би да користе траку означену као "All Passports", "Сви пасоши" или "Others", док је трака "EU/EEA/CH" намењена грађанима Европске уније, Европског економског простора и Швајцарске, као и лицима која према европским прописима имају право слободног кретања.
Возачи из Србије који уђу у траку "EU/EEA/CH" се не кажњавају зато што поседују српски пасош, већ зато што нису испоштовали саобраћајну сигнализацију на граничном прелазу.
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Наиме, хрватски МУП наводи да се у овом случају примењују одредбе Закона о безбедности саобраћаја на путевима које прописују обавезно поштовање постављених саобраћајних знакова, па “за физичко лице које уђе у погрешну траку може бити изречена новчана казна од 60 евра”.
Одговор на ово питање је зато што се од почетка пуне примјене европског Система уласка и изласка (Entry/Exit System – ЕЕС) на граничним прелазима све више пажње посвећује правилном раздвајању путника који улазе на територију ЕУ.
ЕЕС подразумијева посебну процедуру за држављане трећих земаља, због чега је, а посебно у сезони годишњих одмора и појачане фреквенције саобраћаја на граничним прелазима, правилно разврставање возила већ на прилазу граничном прелазу постало много важније него раније.
Због тога гранична полиција државе чланице ЕУ може возача вратити у одговарајућу колону, али и изрећи новчану казну уколико процјени да је прекршио прописе.
Због тога, пре него што станете у колону, обратите пажњу на неколико једноставних правила:
• ако путујете са српским пасошем, увек бирајте траку означену као "All Passports", "Сви пасоши" или "Others", осим ако вас полицијски службеник не упути другачије;
• не улазите у колону са ознаком "EU/EEA/CH" само зато што је краћа;
• пажљиво пратите светлеће табле и саобраћајну сигнализацију изнад сваке траке, јер се распоред може мијењати у зависности од гужве.
Ова правила се односи на све путнике у возилу. Уколико се у аутомобилу налази макар једна особа која нема право коришћења траке за грађане ЕУ, возило би требало да користи траку намијењену свим пасошима, осим уколико гранична полиција не да другачије упутство, пише Блиц.
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