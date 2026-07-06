Бљувао сам чисту крв: Александру умјесто киселе воде послужили киселину

Аутор:АТВ редакција
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Александар Томашевић описао је догађај који му је, како тврди, заувијек промијенио живот, када је у београдској кладионици након гутљаја пића завршио у тешком здравственом стању и борби за живот.
"Ја сам био у једном изласку на Црвеном крсту, чуо сам се са другаром који ме је позвао да дођем у кладионицу на пар пива. Ја сам се двоумио да ли да идем или да идем кући, и на крају сам отишао. Попио сам три - четири пива и тражио сам чашу киселе воде. То што сам добио, то је промијенило цијели мој живот. Узео сам гутљај и исте секунде кренуо да повраћам крв, чисту крв. Рекао сам другару - 'Ово није кисела вода'', и почео сам да губим свијест, да повраћам, буквално крв", испричао је Александар.
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Он додаје да је ситуација убрзо постала драматична и да је једва остао жив.
"Радник обезбјеђења је дошао и избацио ме испред локала. Ја нисам могао да гутам, стално сам пљувао, нисам знао шта ми се дешава. Возио ме отац касније у Ургентни центар и на ВМА, и све вријеме сам имао осјећај да ми се организам распада. Послије тога сам видио да је чак и патосница у колима била спржена, рупа на њој од те течности. Тада сам схватио да то није била никаква обична вода", рекао је за "Курир".
Александар описује да је на ВМА услиједила борба за живот, уз тешке дијагнозе и дуг опоравак.
"На ВМА су одмах урадили гастроскопију и видјели су катастрофалне опекотине - уста, једњак, желудац, дванаестопалачно цријево, све је било спржено. Рекли су ми да имам око 20% шансе да преживим. У том тренутку више ништа није било исто, само борба за живот. Послије тога сам био на испасираној храни мјесецима, као за бебе, нисам могао нормално да једем, храна ми се заглављивала у једњаку", објаснио је.
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Он наводи да је прошао кроз вишеструке медицинске интервенције и да посљедице осјећа и данас.
"Установили су ми стенозу једњака, ожиљак који не дозвољава храни да пролази. Нисам могао ни лијек нормално да прогутам, морао сам да их дијелим на комаде. Имао сам четири ширења једњака, то су интервенције гдје те успавају и кроз уста балоном шире тај ожиљак. И то се на крају стабилизовало, али је остало трајно. Данас морам да пазим шта једем, љуто и кисело ми смета, месо ме боли, и сваки оброк ми је проблем јер морам стално да имам воду поред себе", испричао је Томашевић.
Говорећи о реакцији фирме и цијелом правном процесу, Александар тврди да није добио никакву људску ни институционалну подршку.
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"Мене из те фирме нико није позвао ни да пита како сам, ни да се извини, ни да понуди помоћ. Нико. Послије свега што се десило, послије борбе за живот, послије свега кроз шта сам прошао, ја нисам добио ни једну једину људску поруку. Тужба је поднијета и имам јаке доказе, посебно медицинске, али мени је живот упропашћен", истакао је.
Додаје да га цијели случај и даље психички прогања.
"Ја и данас сањам ту чашу. То не пролази. То није само физички бол, то су и трауме, и страх, и бијес. Људи око мене су прошли пакао заједно са мном. Моја породица је била на ивици да изгуби мене, и то је нешто што не могу да заборавим. Кажу да сам имао среће што сам преживио, али ја живим са посљедицама сваки дан", навео је он.
Александар истиче и да су, према његовим информацијама, постојали покушаји нагодбе.
"Чуо сам да су причали како су ми као нудили 200.000 евра које сам ја одбио, чак и стан као неку врсту одштете, а посљедње што сам чуо је да су ми платили лијечење у иностранству. Ја не тражим никакав луксуз, ја тражим правду и одговорност за оно што ми се десило", поручио је.
На крају, упућује апел свим угоститељским објектима:
"Мој апел је врло једноставан - да се хемијска средства, поготово корозивне ствари, никада не држе тамо гдје су пића и храна. Ја сам преживио, али доктори су ми рекли да многи други можда не би. Ако се нешто не промијени, ово може да се деси било коме", упозорио је Александар.
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