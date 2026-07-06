Мајку заклао на спавању, па позвао полицију: Мирку одређен притвор

Аутор:АТВ редакција
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Како је саопштио тужилац ВЈТ Прокупље, Никола Насковић, осумњичени је изнио одбрану.
"Дана 5.7.2026. године ВЈТ Прокупље обавило је саслушање осумњиченог М.С. (40) из Нове Божурне, због сумње да је извршио кривично дјело убиство, а осумњичени је том приликом изнио своју одбрану која ће у даљој истрази, између осталог, бити предмет провера. Тужилаштво је такође Вишем суду у Прокупљу предложило притвор према осумњиченом који је усвојио приједлог, те је истом одређен притвор у трајању до 30 дана", казао нам је виши јавни тужилац Никола Насковић, преноси Информер.
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