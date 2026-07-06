Logo

Мајку заклао на спавању, па позвао полицију: Мирку одређен притвор

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 12:12

Коментари:

0
Мушкарац држи нож
Фото: Pexels/Saif71.com

Како је саопштио тужилац ВЈТ Прокупље, Никола Насковић, осумњичени је изнио одбрану.

"Дана 5.7.2026. године ВЈТ Прокупље обавило је саслушање осумњиченог М.С. (40) из Нове Божурне, због сумње да је извршио кривично дјело убиство, а осумњичени је том приликом изнио своју одбрану која ће у даљој истрази, између осталог, бити предмет провера. Тужилаштво је такође Вишем суду у Прокупљу предложило притвор према осумњиченом који је усвојио приједлог, те је истом одређен притвор у трајању до 30 дана", казао нам је виши јавни тужилац Никола Насковић, преноси Информер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Прокупље

Убиство

Притвор

одређен притвор

Коментари (0)

Прочитајте више

Ина, пас који је нестао у Сарајеву.

Градови и општине

Да ли сте видјели Ину? Нестао пас, власници нуде 1.000 марака за информацију

2 ч

0
Преврнуло се ватрогасно возило, горио ауто-отпад

Хроника

Драма у Ливну: Преврнуло се ватрогасно возило

2 ч

0
Црвени картон Балогуну

Фудбал

ЕУФА жестоко ударила на ФИФА: Прешли сте црвену линију

2 ч

0
тенисер Јаник Синер

Тенис

Јаник Синер брутално загрмио: Оштро одговорио новинару

2 ч

0

Више из рубрике

Ротација на возилу хитне помоћи.

Србија

Мотором се закуцао у аутобус, тешко повријеђено и дијете

5 ч

0
Пастор Бернс и патријарх Порфирије на Косову

Србија

Патријарх Порфирије и пастор Бернс стигли на Косово и Метохију

19 ч

0
Полиција Србија

Србија

У стану пронађен леш мушкарца, супруга шокирала полицију изјавом

21 ч

0
Пасторке избоденог мушкарца

Србија

Избола очуха пред његовом трудном кћерком па кренула на њу

21 ч

0

  • Најновије

14

40

Члан предсједништва Демоса прешао у СПС

14

39

Добре вијести за пензионисане полицајце: Слиједи нови обрачун пензија

14

39

Задавио је каблом, па раскомадао: Приказани снимци убијене тиктокерке

14

36

Кућу од 116 квадрата на три дунума земље продаје за 36.000 КМ

14

29

Град Чапљина наградио студенте са по 1.000 КМ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима