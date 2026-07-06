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Песков: Суверено право Кине да тестира пројектиле

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 12:59

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.
Фото: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP/Tanjug

Суверено право Кине је да тестира своје пројектиле, истакао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Он је нагласио да руско-кинеске морнаричке вјежбе нису усмјерене против било кога, те да је сарадња Русије и Кине фактор који доприноси стабилности тог региона.

Посада кинеске ратне подморнице извршила је раније пробно лансирање стратешког пројектила са лажном бојевом главом, преноси Срна.

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Тагови :

Дмитриј Песков

Русија

Кина

пројектил

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