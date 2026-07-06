Песков: Суверено право Кине да тестира пројектиле

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Суверено право Кине је да тестира своје пројектиле, истакао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Он је нагласио да руско-кинеске морнаричке вјежбе нису усмјерене против било кога, те да је сарадња Русије и Кине фактор који доприноси стабилности тог региона.
Посада кинеске ратне подморнице извршила је раније пробно лансирање стратешког пројектила са лажном бојевом главом, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
14
40
14
39
14
39
14
36
14
29
Тренутно на програму